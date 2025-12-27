Héctor Bobadilla, muy cerca de arribar al fútbol argentino

Héctor Bobadilla, delantero paraguayo de 24 años de edad, tiene conversaciones avanzadas para fichar con el Platense del fútbol argentino, refieren diversas fuentes.

El futbolista, últimamente en el balompié boliviano, campeón con Always Ready, ya acuerdo con el Calamar.

Sin embargo, restan detalles con Cerro Porteño, club dueño de su pase. La intención de Platense es concretar un préstamo por una temporada, con cargo y con opción de compra.

El goleador paraguayo tuvo una gran temporada 2025 marcando 28 tantos, primero en filas del Jorge Wilstermann, y luego levantando un título con Always Ready, en el que continuó con su racha goleadora y de asistencias.

De esta forma, Platense se volvió a fijar en un jugador guaraní, tras el fichaje de Ronaldo Martínez, cuyos goles le dieron el título del Apertura al club y que ahora está para migrar a México.