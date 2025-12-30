Alcides Benítez jugará en el fútbol argentino

El lateral extremo de Guaraní Alcides Benítez seguirá su carrera en el fútbol argentino en la temporada 2026 tras haber tenido un exitoso 2025, lo que le valió ser visto por clubes del exterior.

Finalmente Belgrano de Córdoba es el club que tendrá al paraguayo Alcides Benítez a partir del 1 de enero del 2026. Su representante Martín Ibarrola confirmó el acuerdo en charla con Fútbol a lo Grande.

“Belgrano de Córdoba adquiere el 50% del pase de Alcides, el club y él están muy contentos con esta transferencia”, arrancó diciendo el agente del futbolista de 23 años.

El contrato de Alcides Benítez con Belgrano es por cuatro años. “Recibimos ofertas de Brasil y Uruguay, pero esta de Belgrano fue la mejor para todas las partes”, explicó.