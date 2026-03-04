04 mar. 2026
Olimpia

El equipo de Olimpia para enfrentar a Trinidense

Olimpia tendría el onceno definido para enfrentar a Sportivo Trinidense en el juego de Conmebol Sudamericana a disputarse este miércoles en el Defensores del Chaco.

Marzo 04, 2026 12:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Rubén Lezcano.jpg

Rubén Lezcano, futbolista de Olimpia.

Olimpia enfrenta esta noche (21:30) a Sportivo Trinidense a partido único por la Conmebol Sudamericana en un estadio Defensores del Chaco que lucirá colmado según el reporte de las entradas que indican localidades totalmente agotadas.

El argentino Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, prepara un onceno ofensivo con base en el equipo que viene liderando con comodidad el torneo Apertura del fútbol paraguayo. Un sistema táctico 4-3-3 con Lezcano, Leguizamón y Alcaraz en zona de ataque.

El probable equipo de Olimpia para medir a Trinidense esta noche sería el siguiente: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Ortiz, Juan Alfaro y Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Ivan Leguizamón y Adrián Alcaraz.

El duelo entre Olimpia y Trinidense se jugará en el estadio Defensores del Chaco con arbitraje del chileno Piero Maza. En el VAR estará su compatriota Leodán González. Si hay paridad en tiempo normal se ejecutarán penales. El que avance formará parte del sorteo de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.

Redacción D10
