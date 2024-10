Roma logra su primera victoria en la Liga Europa

Ha tenido que esperar tres partidos el conjunto del croata Ivan Juric para conseguir ganar en el torneo europeo. Tras la derrota ante el Efsborg en la fecha inicial y el empate frente el Athletic en la segunda jornada, el representante italiano despegó en la competición.

No mejoró en el juego el Roma, que rentabilizó un error de Taras Mykhavko, que agarró por la camiseta al propio Dovbyk. El exjugador del Girona no falló desde los once metros y adelantó al conjunto italiano.

El Roma resguardó su renta hasta el final, selló su primera victoria en la Liga Europa este curso y acentuó la crisis del equipo ucraniano, que cuenta sus partidos por derrotas. La encajada en el Olímpico se une a las sufridas en las jornadas anteriores frente el Lazio y el Hoffenheim. EFE