18 ago. 2025
Fútbol Internacional

Cuti Romero renueva “contrato a largo plazo” con el Tottenham

Cristian ‘Cuti’ Romero renovó su unión con un “nuevo contrato a largo plazo” con el Tottenham, aunque no precisó la duración del mismo, informó este lunes el club inglés.

Agosto 18, 2025 01:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Cuti Romero renovó contrato con el Tottenham de Inglaterra.

El argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, que fue nombrado capitán antes de la Supercopa europea perdida por el Tottenham ante el París Saint-Germain, renovó su unión con un “nuevo contrato a largo plazo”, aunque no precisó la duración del mismo, informó este lunes el club inglés.

Pese a los rumores que situaban al central fuera de los ‘Spurs’ este verano, con un supuesto interés del Atlético de Madrid, el jugador de 27 años amplió su vinculación con el conjunto inglés.

Desde su llegada en agosto de 2021 procedente del Atalanta, Romero disputó 126 partidos oficiales con el Tottenham y ha anotado ocho goles, uno de ellos en la reciente final de la Supercopa de Europa.

El internacional argentino fue pieza clave en la conquista de la Liga Europa de la pasada temporada, en la que fue elegido mejor jugador del torneo, mejor jugador de la final y formó parte del equipo de la temporada de la competición.

Romero, internacional desde 2021 con la selección de Argentina, ha conquistado con el equipo dirigido por Lionel Scaloni el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. EFE

Fútbol Internacional
Manchester United de Diego León cae ante Arsenal
El Manchester United, con Diego León fuera de la convocatoria, cayó de local ante el Arsenal en el inicio de la Premier League de Inglaterra.
Agosto 17, 2025 03:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
El Chelsea tropieza en su estreno frente al Crystal Palace
El Chelsea, recién campeón del Mundial de Clubes, tropezó este domingo en su estreno en la Premier League en Stamford Bridge ante un sólido Crystal Palace, que logró un punto muy valioso en la primera jornada.
Agosto 17, 2025 12:44 p. m.
Fútbol Internacional
Messi vuelve y guía al Inter Miami a la victoria
El Inter Miami derrotó este sábado a Los Angeles Galaxy por 3-1 con goles de Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez en el regreso del astro argentino a la actividad tras la lesión, mientras que el LAFC, con Son Heung-min estrenándose como titular, derrotó por 0-2 al New England Revolution.
Agosto 17, 2025 09:57 a. m.
Fútbol Internacional
Kane y Luis Díaz le dan la Supercopa al Bayern Múnich
El Bayern Múnich se impuso por 1-2 al Stuttgart en el partido por la Supercopa Franz Beckenbauer, como se llama la Supercopa alemana a partir de esta temporada, con goles de Harry Kane y Luis Díaz que le dieron así al club bávaro el primer título de la temporada.
Agosto 16, 2025 06:09 p. m.
Fútbol Internacional
El Barça arranca sin sobresaltos
El Barcelona empieza su camino de revalidar título en la Liga española de fútbol con un triunfo cómodo ante un Mallorca (0-3) que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha y Ferran Torres, este cargado de polémica, y Lamine Yamal.
Agosto 16, 2025 06:03 p. m.
Fútbol Internacional
Un paraguayo es el defensor más goleador en la Libertadores
VIDEO. Con el tanto logrado por Gustavo Gómez, para el Palmeiras ante el Universitario, el paraguayo se convirtió en el defensa más goleador en la historia de la Copa Libertadores.
Agosto 15, 2025 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
