Cuti Romero renueva “contrato a largo plazo” con el Tottenham

El argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, que fue nombrado capitán antes de la Supercopa europea perdida por el Tottenham ante el París Saint-Germain, renovó su unión con un “nuevo contrato a largo plazo”, aunque no precisó la duración del mismo, informó este lunes el club inglés.

Pese a los rumores que situaban al central fuera de los ‘Spurs’ este verano, con un supuesto interés del Atlético de Madrid, el jugador de 27 años amplió su vinculación con el conjunto inglés.

Desde su llegada en agosto de 2021 procedente del Atalanta, Romero disputó 126 partidos oficiales con el Tottenham y ha anotado ocho goles, uno de ellos en la reciente final de la Supercopa de Europa.

El internacional argentino fue pieza clave en la conquista de la Liga Europa de la pasada temporada, en la que fue elegido mejor jugador del torneo, mejor jugador de la final y formó parte del equipo de la temporada de la competición.

Romero, internacional desde 2021 con la selección de Argentina, ha conquistado con el equipo dirigido por Lionel Scaloni el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. EFE