18 ago. 2025
Fútbol Internacional

El mensaje de apoyo para Mathías Villasanti

Mathías Villasanti se retiró con muletas del último juego del Gremio y su lesión parece ser grave. El volante del elenco de Porto Alegre recibió el apoyo de su compañero de selección Omar Alderete.

Agosto 18, 2025 09:13 a. m. • 
Por Redacción D10
Mathías Villasanti Omar Alderete

Mathías Villasanti y Omar Alderete, compañeros en la Albirroja.

Foto: Captura

En el choque que el Gremio le derrotó en condición de visitante al Atlético Mineiro de Junior Alonso, el mediocampista Mathías Villasanti sufrió una lesión que sería de gravedad. El volante no completó el primer tiempo y pidió el cambio cuando se jugaba el minuto 43 de la etapa inicial.

Ya en las redes sociales, Omar Alderete, ahora jugador del Sunderland y compañero en la Selección Paraguaya, le dejó un mensaje de apoyo: “Vas a volver mejor de lo que estabas. Todo pasa. En nada estás en la cancha otra vez. Te quiero mucho”, escribió el central.

La lesión de Mathías Villasanti

A simple vista se observa que la rodilla izquierda de Mathías Villasanti no giró como debía en una acción del juego e inmediatamente solicitó ser sustituido. Después de haber finalizado el encuentro fue captado por las cámaras y se lo notó que caminaba usando muletas y con la pierna afectada totalmente inmovilizada.

De acuerdo con informaciones, este lunes deberá someterse a estudios que diagnostiquen la realidad de su lesión, que parecería ser algo grave. No solo lo afectaría en su club sino también en la Selección Paraguaya, que en septiembre se juega por el pase directo al Mundial 2026.

