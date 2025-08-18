18 ago. 2025
Fútbol Internacional

Leeds United regresa a la Premier con victoria sufrida ante Everton

El Leeds United celebró este lunes su regreso a la Premier League inglesa con un triunfo ajustado y algo sufrido frente a un Everton en reconstrucción (1-0), gracias a un gol de penalti convertido por el alemán Lukas Nmecha a seis minutos del final.

Agosto 18, 2025 06:27 p. m.
FBL-ENG-PR-LEEDS-EVERTON

Valiosa victoria del Leeds United.

DARREN STAPLES/AFP

Tras dos años en la Championship, la segunda división inglesa, el equipo dirigido por Daniel Farke demostró en Elland Road que mantiene la ambición y la confianza que lo llevaron al ascenso como campeón la pasada temporada.

Desde el inicio, los locales dominaron el encuentro, con once remates en la primera media hora frente a un Everton incapaz de generar peligro, y únicamente soportados por un gran Jordan Pickford bajo palos, que evitó una goleada.

En la segunda mitad, el conjunto de David Moyes mostró más agresividad y por momentos equilibró el juego, aunque sin claridad ofensiva. Todo apuntaba a un empate sin goles hasta que una mano de James Tarkowski dentro del área dio la oportunidad al Leeds de abrir el marcador. Nmecha no falló desde los once metros y firmó el tanto de la victoria.

El resultado permite al Leeds iniciar su andadura en la élite con tres puntos vitales antes de visitar al Arsenal de Mikel Arteta este sábado. Por su parte, el Everton, que afronta una temporada de transición tras su mudanza al Hill Dickinson Stadium y con numerosos refuerzos en la plantilla, prolonga su racha negativa y sigue sin conocer el triunfo en este arranque de curso, tras una pretemporada nefasta, en la que no logró vencer ninguno de sus seis amistosos.

