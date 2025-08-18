18 ago. 2025
Neymar y Caballero se quedan sin entrenador

El club Santos, de Gustavo Caballero destituyó el domingo al entrenador Cleber Xavier horas después de la goleada en casa por 0-6 que el equipo sufrió con Neymar en el once titular a manos del Vasco da Gama en partido por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño.

“Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier. El club agradece los servicios prestados por el entrenador y le desea suerte en la secuencia de su carrera”, se limitó a decir el conjunto paulista en un escueto mensaje que publicó en redes sociales pocos minutos después del final del partido.

El 0-6 es la más abultada goleada que Vasco da Gama le ha propinado a Santos en 98 años de enfrentamientos entre ambos clubes y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido de la Liga en casa.

La derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto de la clasificación, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de los clubes que intentan de salir de entre los cuatro últimos, que son castigados con el descenso.

En su primera experiencia como técnico titular, Cleber Xavier, que gran parte de su carrera fue el auxiliar del entrenador Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’ tanto en la selección brasileña como en varios clubes, dirigió al Santos en 15 partidos, en los que consiguió cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas.

El entrenador, al frente del Santos desde mayo pasado, ya venía siendo presionado por sus resultados irregulares, pero ganó algunas semanas de vida gracias a inesperadas victorias en los últimos compromisos, en los que Neymar volvió a jugar sin lesiones ni molestias y fue decisivo en el equipo.

Durante la goleada de este domingo en el estadio Morumbis de Sao Paulo, los hinchas del Santos pasaron a aplaudir las jugadas del Vasco y terminaron asistiendo gran parte del partido de espaldas a su equipo.

Parte de los hinchas pidió a los gritos la contratación del técnico argentino Jorge Sampaoli, que acumuló buenos resultados como entrenador del Santos en el pasado y es el preferido por los dirigentes.

