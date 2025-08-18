18 ago. 2025
Fútbol Internacional

Gol de Balbuena, lesión de Villasanti y roja a Alonso

VIDEO. El duelo Atlético Mineiro vs. Gremio tuvo presencia paraguaya: Fabián Balbuena anotó su primer gol con la camiseta tricolor; Mathías Villasanti se retiró lesionado y enciende las alarmas; y sobre el final, Junior Alonso vio la roja en el cuadro perdedor.

Agosto 18, 2025 08:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Fabián Balbuena

Fabián Balbuena anotó su primer gol en su segundo juego con esta camiseta.

Foto: Gentileza - Fabián Balbuena

Por la 19ª fecha del Brasileirão, Atlético Mineiro recibió a Gremio en el Arena MRV, y la visita se llevó los tres puntos y tuvo gran incidencia el paraguayo Fabián Balbuena. Con el 1-1 transitorio, el defensa puso el segundo del elenco tricolor a los 58’ con un derechazo potente.

Antes del cierre del primer tiempo, su compañero, Mathías Villasanti sufrió una lesión que encendió las alarmas tanto de su club como de la Selección Paraguaya de Fútbol, atendiendo al próximo combo por las Eliminatorias Sudamericanas. El volante será evaluado este lunes.

Por el lado del cuadro que cayó en condición de local por 1-3, la jornada no pudo ser peor para Junior Alonso, quien vio la roja a los 93’ tras unos empujones con Dodi. Si bien el VAR llamó al árbitro para una revisión, el juez no cambió de postura.

Atlético Mineiro Gremio Junior Alonso Fabián Balbuena Mathías Villasanti
Redacción D10
