Gol de Balbuena, lesión de Villasanti y roja a Alonso

Por la 19ª fecha del Brasileirão, Atlético Mineiro recibió a Gremio en el Arena MRV, y la visita se llevó los tres puntos y tuvo gran incidencia el paraguayo Fabián Balbuena. Con el 1-1 transitorio, el defensa puso el segundo del elenco tricolor a los 58’ con un derechazo potente.

UMA BUCHA! 🇪🇪 Aos doze minutos da segunda etapa, a bola sobrou nos pés de Balbuena que fuzilou pro fundo do gol. G R Ê M I O! #CAMxGRE #Brasileirão2025 pic.twitter.com/uvCOK4Mn0f — Grêmio FBPA (@Gremio) August 17, 2025

Antes del cierre del primer tiempo, su compañero, Mathías Villasanti sufrió una lesión que encendió las alarmas tanto de su club como de la Selección Paraguaya de Fútbol, atendiendo al próximo combo por las Eliminatorias Sudamericanas. El volante será evaluado este lunes.

PREOCUPAÇÃO PARA O GRÊMIO!



Villasanti torce o joelho e sai de campo na maca. Dodi entra no lugar do paraguaio. pic.twitter.com/HXkiYWdJ3u — ge (@geglobo) August 17, 2025

Por el lado del cuadro que cayó en condición de local por 1-3, la jornada no pudo ser peor para Junior Alonso, quien vio la roja a los 93’ tras unos empujones con Dodi. Si bien el VAR llamó al árbitro para una revisión, el juez no cambió de postura.