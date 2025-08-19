El Gumarelo enfocado en el Millonario

En este sentido, el club ha realizado un cronograma de trabajos de cara al duelo copero. Recordemos que en la ida fue empate sin goles, en La Huerta.

Hoy, la movilización se realizará a doble turno; por la mañana, en el complejo deportivo, y por la tarde, en el estadio principal del club.

Mientras que mañana, desde las 09:30 se realizará la última práctica en La Huerta. Posteriormente, a las 16:30, se tiene previsto el viaje (vuelo chárter) hasta la capital argentina, Buenos Aires, en el Hotel Intercontinental a la espera del cotejo que será en el Más Monumental el jueves a las 21:30.

El juez del compromiso será el uruguayo Andrés Matonte. El Guma tiene dos antecedentes con este juez; ambas culminaron en derrotas: 2021 fue 0-1 vs. Junior de Colombia (Sudamericana) y en el 2022, también 1-0 en esta ocasión ante Caracas de Venezuela (fase de grupos Libertadores).