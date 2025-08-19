19 ago. 2025
Libertad

El Gumarelo enfocado en el Millonario

Libertad trabaja sin pausa; después del duelo en el plano casero ante Olimpia, se mentaliza en la revancha por la Copa Libertadores ante River Plate, en Buenos Aires.

Agosto 19, 2025 07:42 a. m. • 
Por Redacción D10
GyWhNrJWoAYWcIb.jpeg

Firme. Iván Ramírez ocupará el carril derecho en el equipo gumarelo.

En este sentido, el club ha realizado un cronograma de trabajos de cara al duelo copero. Recordemos que en la ida fue empate sin goles, en La Huerta.

Hoy, la movilización se realizará a doble turno; por la mañana, en el complejo deportivo, y por la tarde, en el estadio principal del club.

Mientras que mañana, desde las 09:30 se realizará la última práctica en La Huerta. Posteriormente, a las 16:30, se tiene previsto el viaje (vuelo chárter) hasta la capital argentina, Buenos Aires, en el Hotel Intercontinental a la espera del cotejo que será en el Más Monumental el jueves a las 21:30.

El juez del compromiso será el uruguayo Andrés Matonte. El Guma tiene dos antecedentes con este juez; ambas culminaron en derrotas: 2021 fue 0-1 vs. Junior de Colombia (Sudamericana) y en el 2022, también 1-0 en esta ocasión ante Caracas de Venezuela (fase de grupos Libertadores).

Libertad Copa Libertadores River Plate
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GxOEebzXkAIkFeu.jpeg
Libertad
Di Tore: “El equipo está en alza”
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, se mostró conforme con la victoria ante Tembetary.
Agosto 01, 2025 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
GwzyDNIWwAIwbi7.jpeg
Libertad
Di Tore, conforme con el rendimiento
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, valoró el desempeño del equipo gumarelo en la última victoria por 2-0 sobre Sportivo Trinidense.
Julio 30, 2025 08:01 a. m.
 · 
Redacción D10
locales_984020.JPG_11628647.jpg
Libertad
Rubén Di Tore: “Solo 3.000 hinchas de River Plate”
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, adelantó que solo 3.000 hinchas de River Plate podrán ingresar a La Huerta para el partido de ida de octavos de final de la Conmebol Libertadores.
Julio 29, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
aqquin.jpg
Libertad
Patito Aquino, preocupado por el mal arranque
Sergio Aquino analizó el andar gumarelo en estas primeras tres fechas del torneo Clausura.
Julio 20, 2025 04:39 p. m.
Rubén di Tore
Libertad
Di Tore lamenta la falta de gol del equipo
El presidente del club Libertad, Rubén Di Tore, charló con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM y se refirió a la actualidad del equipo, que en las primeras dos fechas del Clausura aún no pudo ganar (0-1 vs. Luqueño y 0-0 vs. 2 de Mayo).
Julio 18, 2025 08:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Iván Franco Libertad_62064415.jpg
Libertad
Libertad recupera a tres de sus figuras
El equipo de Sergio Patito Aquino cosechó una derrota y un empate en sus dos primeras presentaciones en el torneo Clausura, pero en ambos compromisos no pudo anotar ningún gol.
Julio 16, 2025 10:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más