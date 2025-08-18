18 ago. 2025
Las lágrimas de impotencia de Neymar

VIDEO. Neymar, una sombra del otrora ídolo de la Selección Brasileña, rompió en llanto al sentirse impotente de salvar a su equipo, el Santos, de una tremenda derrota de 6-0 ante Vasco da Gama.

Agosto 18, 2025 
neynar santos.jpg

Neymar se retira llorando del campo de juego.

Foto: Gentileza

Neymar volvió a jugar los 90 minutos, como lo ha hecho en los últimos seis compromisos por el Santos en una demostración de que ya superó las lesiones y molestias que afectaron su rendimiento, pero fue una sombra del otrora ídolo de la selección brasileña.

El ídolo del Peixe nada pudo hacer en el campo de juego para evitar la derrota abultada de 6-0 del Vasco da Gama. Al final, devastado emocionalmente, Neymar rompió en llanto.

La derrota del Santos fue la mayor sufrida por el 10 en su carrera. El ex jugador del Barcelona y el PSG nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Y muchos de los 53.000 asistentes en el Morumbí este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron abandonando el estadio antes del final del compromiso o dándole la espalda a su equipo.

