Las lágrimas de impotencia de Neymar

Neymar volvió a jugar los 90 minutos, como lo ha hecho en los últimos seis compromisos por el Santos en una demostración de que ya superó las lesiones y molestias que afectaron su rendimiento, pero fue una sombra del otrora ídolo de la selección brasileña.

El ídolo del Peixe nada pudo hacer en el campo de juego para evitar la derrota abultada de 6-0 del Vasco da Gama. Al final, devastado emocionalmente, Neymar rompió en llanto.

Finalmente o Neymar conseguiu o Hexa! 😭pic.twitter.com/CemK0JE6OI — NewsColina (@newscolina) August 17, 2025

La derrota del Santos fue la mayor sufrida por el 10 en su carrera. El ex jugador del Barcelona y el PSG nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Y muchos de los 53.000 asistentes en el Morumbí este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron abandonando el estadio antes del final del compromiso o dándole la espalda a su equipo.