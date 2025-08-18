18 ago. 2025
Fútbol Internacional

El Manchester United echa de menos a David De Gea

El Manchester United sufrió su primera derrota de la temporada en gran parte debido a un fallo del portero Altay Bayindir.

Agosto 18, 2025 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
degega.jpg

David de Gea, ex portero del United.

Foto: Gentileza

El Manchester United sufrió su primera derrota de la temporada de la Premier League ante el Arsenal en Old Trafford, en gran parte debido a un fallo del portero Altay Bayindir, que permitió el único gol del partido marcado por Riccardo Calafiori.

La actuación del guardameta turco volvió a abrir el debate sobre la portería del equipo, donde la ausencia del internacional camerunés André Onana, ya recuperado de una lesión, generó controversia y alimentó los rumores sobre un posible regreso del español David de Gea.

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, explicó tras el duelo la decisión de dejar fuera a Onana: “No está lesionado, se ha recuperado, pero los otros jugadores lo hicieron bien durante la pretemporada, así que tengo que encontrar un equilibrio. Esta semana elegimos a estos jugadores. La próxima semana será diferente”, declaró.

A pesar de ello, la elección de Bayindir no convenció y Onana, que había regresado a los entrenamientos tras perderse la pretemporada por lesión, vio cómo el turco ocupó la portería titular, mientras que Tom Heaton quedó en el banquillo.

El fallo que costó el gol llegó tras el saque de un córner, cuando Bayindir intentó despejar el balón con el guante izquierdo en lugar del derecho, permitiendo que este le superara en el área pequeña, lo que recordó a otro error cometido por él en diciembre del año pasado contra el Tottenham en la Carabao Cup, aunque Amorim no dudó en defender la actuación del turco tras el encuentro.

La presión sobre la portería de los ‘red devils’ incrementa ante la posible vuelta al club inglés de David de Gea -actualmente en el Fiorentina italiano-, que, según varios medios británicos, cuenta con una cláusula de rescisión que permitiría su regreso por un bajo coste.

El español, que llegó al club en 2011 procedente del Atlético de Madrid, se consolidó como titular rápidamente y durante su etapa en Old Trafford ganó la Premier League en la temporada 2012-2013, además de levantar la Liga Europa en 2016–2017 y la FA Cup en 2015–2016, entre otros títulos.

Más allá de sus éxitos colectivos, De Gea ha sido reconocido individualmente en numerosas ocasiones al ser nombrado Jugador del Año del Manchester United en cuatro temporadas distintas y ha formado parte de equipos ‘ideales’ de la Premier League.

Con la sombra del español planeando sobre Old Trafford, el United afronta una semana en la que el domingo visitará al Fulham y Amorim deberá tomar, de nuevo, una decisión con respecto a la portería. EFE

Fútbol Internacional David de Gea Manchester United
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENAL
Fútbol Internacional
Manchester United de Diego León cae ante Arsenal
El Manchester United, con Diego León fuera de la convocatoria, cayó de local ante el Arsenal en el inicio de la Premier League de Inglaterra.
Agosto 17, 2025 03:06 p. m.
 · 
Redacción D10
cchel.jfif
Fútbol Internacional
El Chelsea tropieza en su estreno frente al Crystal Palace
El Chelsea, recién campeón del Mundial de Clubes, tropezó este domingo en su estreno en la Premier League en Stamford Bridge ante un sólido Crystal Palace, que logró un punto muy valioso en la primera jornada.
Agosto 17, 2025 12:44 p. m.
mmees.jpeg
Fútbol Internacional
Messi vuelve y guía al Inter Miami a la victoria
El Inter Miami derrotó este sábado a Los Angeles Galaxy por 3-1 con goles de Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez en el regreso del astro argentino a la actividad tras la lesión, mientras que el LAFC, con Son Heung-min estrenándose como titular, derrotó por 0-2 al New England Revolution.
Agosto 17, 2025 09:57 a. m.
FBL-GER-SUPERCUP-STUTTGART-BAYERN MUNICH
Fútbol Internacional
Kane y Luis Díaz le dan la Supercopa al Bayern Múnich
El Bayern Múnich se impuso por 1-2 al Stuttgart en el partido por la Supercopa Franz Beckenbauer, como se llama la Supercopa alemana a partir de esta temporada, con goles de Harry Kane y Luis Díaz que le dieron así al club bávaro el primer título de la temporada.
Agosto 16, 2025 06:09 p. m.
FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-BARCELONA
Fútbol Internacional
El Barça arranca sin sobresaltos
El Barcelona empieza su camino de revalidar título en la Liga española de fútbol con un triunfo cómodo ante un Mallorca (0-3) que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha y Ferran Torres, este cargado de polémica, y Lamine Yamal.
Agosto 16, 2025 06:03 p. m.
Gustavo Gómez
Fútbol Internacional
Un paraguayo es el defensor más goleador en la Libertadores
VIDEO. Con el tanto logrado por Gustavo Gómez, para el Palmeiras ante el Universitario, el paraguayo se convirtió en el defensa más goleador en la historia de la Copa Libertadores.
Agosto 15, 2025 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más