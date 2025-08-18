El Manchester United echa de menos a David De Gea

El Manchester United sufrió su primera derrota de la temporada de la Premier League ante el Arsenal en Old Trafford, en gran parte debido a un fallo del portero Altay Bayindir, que permitió el único gol del partido marcado por Riccardo Calafiori.

La actuación del guardameta turco volvió a abrir el debate sobre la portería del equipo, donde la ausencia del internacional camerunés André Onana, ya recuperado de una lesión, generó controversia y alimentó los rumores sobre un posible regreso del español David de Gea.

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, explicó tras el duelo la decisión de dejar fuera a Onana: “No está lesionado, se ha recuperado, pero los otros jugadores lo hicieron bien durante la pretemporada, así que tengo que encontrar un equilibrio. Esta semana elegimos a estos jugadores. La próxima semana será diferente”, declaró.

A pesar de ello, la elección de Bayindir no convenció y Onana, que había regresado a los entrenamientos tras perderse la pretemporada por lesión, vio cómo el turco ocupó la portería titular, mientras que Tom Heaton quedó en el banquillo.

El fallo que costó el gol llegó tras el saque de un córner, cuando Bayindir intentó despejar el balón con el guante izquierdo en lugar del derecho, permitiendo que este le superara en el área pequeña, lo que recordó a otro error cometido por él en diciembre del año pasado contra el Tottenham en la Carabao Cup, aunque Amorim no dudó en defender la actuación del turco tras el encuentro.

La presión sobre la portería de los ‘red devils’ incrementa ante la posible vuelta al club inglés de David de Gea -actualmente en el Fiorentina italiano-, que, según varios medios británicos, cuenta con una cláusula de rescisión que permitiría su regreso por un bajo coste.

El español, que llegó al club en 2011 procedente del Atlético de Madrid, se consolidó como titular rápidamente y durante su etapa en Old Trafford ganó la Premier League en la temporada 2012-2013, además de levantar la Liga Europa en 2016–2017 y la FA Cup en 2015–2016, entre otros títulos.

Más allá de sus éxitos colectivos, De Gea ha sido reconocido individualmente en numerosas ocasiones al ser nombrado Jugador del Año del Manchester United en cuatro temporadas distintas y ha formado parte de equipos ‘ideales’ de la Premier League.

Con la sombra del español planeando sobre Old Trafford, el United afronta una semana en la que el domingo visitará al Fulham y Amorim deberá tomar, de nuevo, una decisión con respecto a la portería. EFE