Roberto Nanni: “Hicimos méritos para ganar”

Roberto Nanni, entrenador de Sportivo Ameliano, habló en conferencia de prensa luego del valioso empate que sacó su equipo en su visita a La Nueva Olla ante Cerro Porteño por la fecha 18 del torneo Apertura.

Nanni hizo un análisis del partido y manifestó que merecieron más. “Hicimos méritos para ganar, nos vamos con la consciencia tranquila, tenemos que seguir trabajando”, indicó.

El técnico de Ameliano contó que pese a que se sintieron superiores, el punto sirve por el rival al que enfrentaron. “Es importante. Uno quiere ganar pero entiende lo pesados que son este tipo de rivales. Es un punto que sirve para escalar en la tabla de promedios que es el objetivo principal”, detalló.

Roberto Nanni indicó que cuando llegó le costó impregnar su idea, pero que hoy en día siente que el equipo juega como le gusta. " Trato de inculcarles eso de ir para adelante. Quiero que el equipo sea protagonista en todas las canchas. Ante este tipo de equipos hay que entregarse y los chicos lo hicieron”, manifestó. “Llegamos hace 8 meses. Nos costó al inicio porque el equipo venía de otra idea”, agregó.

Por último habló del error del portero Miguel Martínez en el gol azulgrana. “Lo de Miguel Martínez en el gol es un error y puede suceder. No pasa nada. De los errores se aprende. Miguel es un arquero que nos da mucho y nos da variantes para jugar”, concluyó.