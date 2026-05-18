18 may. 2026
Sportivo Ameliano

Jonathan Benítez podría cambiar de aires

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, se refirió a la actualidad del futbolista Jonathan Benítez, una de las gratas revelaciones del torneo Apertura.

Mayo 18, 2026 01:03 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jonathan Benítez, mediocampista de Ameliano.

Recta final del torneo Apertura y los equipos ya empiezan con los sondeos buscando reforzarse para lo que será el torneo Clausura. Uno de los jugadores que se encuentra en la mira de los grandes es el volante Jonathan Benítez, jugador de Ameliano.

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, habló en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre la actualidad del jugador de 25 años. “Un equipo preguntó por Jonathan Benítez y nosotros estamos interesados en dos jugadores de ese equipo, no puedo dar más detalles”, indicó.

El propio futbolista también habló para FALG y dio sus sensaciones sobre el gran presente que atraviesa. “Nanni (Roberto) me dio la confianza, desde que llegó me dijo que haga lo que se y me comentó que le hablaron muy bien de mí”, comenzó diciendo.

Consultado sobre la posición que ocupa actualmente como volante central, Jonathan confesó que es su posición natural. “Hice todas las inferiores en esa posición y me siento muy bien”, detalló.

Por último fue consultado sobre las comparaciones con Richard Ortiz de Olimpia. “Me siento identificado con él, es un ídolo para mí. Lo miro mucho y adapto a mi juego”, finalizó.

Héctor Melgarejo Jonathan Benítez Ameliano
Redacción D10
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