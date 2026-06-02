02 jun. 2026
Sportivo Ameliano

Ofertas del exterior por Elvio Vera

El presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, confirmó que Elvio Vera recibió propuestas del exterior y que en los próximos días se analizará su situación.

Junio 02, 2026 12:45 p. m.
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Elvio Vera, delantero del Sportivo Ameliano.

Foto: Gentileza.

El mercado de pases comienza a tomar temperatura y uno de los nombres que podría protagonizar una transferencia es el de Elvio Vera. El futbolista de Sportivo Ameliano aparece en el radar de clubes del exterior y su continuidad en la institución dela V Azulada no está asegurada.

El propio presidente de la entidad, Héctor Melgarejo, confirmó que existen sondeos concretos por el jugador y que en los próximos días se analizará su situación junto a su entorno.

En declaraciones a Telefuturo, el dirigente reveló que el representante del futbolista ya comunicó el interés de equipos extranjeros. “Elvio Vera tiene ofertas de afuera, eso nos dijo su representante. Nos tenemos que sentar a hablar para definir todo”, expresó Melgarejo.

Si bien todavía no trascendieron los clubes interesados ni los países de procedencia de las propuestas, las palabras del titular de Ameliano dejan abierta la posibilidad de una salida durante esta ventana de transferencias.

Vera se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo y su eventual partida representaría una baja sensible para el conjunto dirigido por Roberto Nanni de cara al segundo semestre de la temporada.

Por ahora, la situación se encuentra en etapa de evaluación, aunque las próximas reuniones entre la dirigencia, el representante y el jugador serán determinantes para conocer si el futuro del futbolista seguirá ligado a la “V Azulada” o si dará el salto al fútbol internacional.

Mientras tanto, en Ameliano permanecen atentos a las novedades de un mercado que podría traer importantes movimientos en su plantel.

Norman Rieder Sportivo Ameliano Elvio Vera
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