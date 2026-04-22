En Ameliano explotan por arbitraje de Díaz de Vivar

“Fue una clara mano no sancionada”, dijo Melgarejo sintetizando la acción que se sucedió en el área del Trico entre Juan Feliú y Raúl Cabral. La pelota pegó en la mano, sin embargo el árbitro VAR advirtió que fue casual y el brazo estaba pegado al cuerpo, según el informe.

Con este empate (1-1), la V Azulada continúa con la racha positiva y llega a ocho partidos sumando puntos en el torneo. Ha ganado cuatro encuentros e igualó la misma cantidad. Actualmente, se encuentra en la tercera posición con 28 unidades.

Por otra parte, Melgarejo reveló que realizaron sondeos de compra por el futbolista Luis Ortiz. “La gente de Azerbaiyán quiere comprar el pase de Luis Ortiz. Necesitamos vender, todo ingreso nos viene bien”, dijo el presidente.

Campo complicado

“El primer tiempo nos costó porque había agua en el campo”, dijo Roberto Nanni, DT de Ameliano, en charla con FALG. Recordemos que las condiciones climáticas no fueron favorables para el buen fútbol. Por otra parte, el entrenador se mostró molesto por el arbitraje de Díaz de Vivar. “Desde donde estoy se vio que fue un penal claro”, criticó.