29 mar. 2026
Sportivo Ameliano

Roberto Nanni resalta la “forma” de juego de Ameliano

Roberto Nanni valoró la gran victoria de su equipo ante Libertad por la fecha 13 del Apertura.

Marzo 29, 2026 11:04 a. m.
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Ameliano viene de un triunfazo en Villeta.

Foto: APF.

Roberto Nanni, entrenador argentino que dirige al Sportivo Ameliano, charló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y analizó lo que dejó la gran victoria por 2-0 sobre Libertad en Villeta.

El estratega de la V Azulada se mostró feliz por resultado, pero dijo estar más contento por la forma de juego de su equipo.

“Muy positivo todo. Una victoria importante para ratificar la forma en la que venimos jugando, para ganar en confianza”, expresó.

Sobre el partido en sí ante los gumarelos, explicó: “Libertad nos presionó bien en el primer tiempo pero en el segundo recuperamos confianza para ganar el partido, lo hicimos bien”.

Ameliano suma 20 puntos en la tabla de posiciones y su próximo juego será este martes de visitante ante el Sportivo San Lorenzo (20:30).

Roberto Nanni Sportivo Ameliano Torneo Apertura
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