03 jun. 2026
Sportivo Ameliano

Nanni: “El mejor refuerzo que podemos tener es sostener la base”

Roberto Nanni destacó el crecimiento de la V Azulada durante el Apertura y adelantó que el trabajo de pretemporada será clave para afrontar un segundo semestre cargado de exigencias.

Junio 03, 2026 12:50 p. m.
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Roberto Nanni, adiestrador de la V Azulada.

Foto: Prensa Ameliano.

El entrenador del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, comenzó a palpitar los desafíos que tendrá el equipo en la segunda parte de la temporada, donde deberá afrontar el Torneo Clausura y la Copa Paraguay.

En conversación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, el estratega destacó el rendimiento mostrado por la “V Azulada” durante el primer semestre y valoró el cumplimiento de los objetivos trazados al inicio del año.

“Hicimos un buen semestre, estamos conformes con lo que hicimos, logramos el objetivo que era despegarnos del fondo y luchar arriba”, expresó Nanni, resaltando la campaña realizada por el conjunto de la V Azulada.

Pensando en lo que viene, el entrenador reconoció que el próximo semestre presentará nuevas exigencias y que uno de los principales desafíos será conservar la estructura del plantel para sostener el nivel competitivo alcanzado.

“Sabemos que el semestre que viene será muy difícil también, trataremos de mantener la base del equipo, que se vaya la menor cantidad posible de jugadores”, señaló.

Además, remarcó la importancia de realizar una intensa pretemporada para volver a ser protagonistas en las competencias locales. “Apuntaremos a trabajar mucho en la pretemporada para ser competitivos nuevamente, el objetivo es competir entre los primeros lugares, no debemos relajarnos”, afirmó.

Finalmente, Nanni insistió en que la clave estará en mantener la identidad futbolística que mostró el equipo durante los últimos meses. “Tenemos que mantener la competitividad del equipo, no bajar el nivel futbolístico que tuvo el plantel. El mejor refuerzo que podemos tener es sostener la base del equipo”, concluyó.

Con la mira puesta en el Clausura y la Copa Paraguay, Ameliano ya trabaja en la planificación de la segunda mitad del año, con la intención de ratificar el crecimiento mostrado en el primer semestre y seguir peleando en los puestos de vanguardia. Volverán a los trabajos entre el 16 y 17 de junio.

Sportivo Ameliano Roberto Nanni Torneo Clausura
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