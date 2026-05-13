13 may. 2026
Sportivo Ameliano

Héctor Melgarejo elogia a Nanni: “El Flaco es un crack”

El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, no escatimó elogios para su entrenador, quien ubica al club a posiciones de vanguardia en el Apertura.

Mayo 13, 2026 04:12 p. m.
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Roberto Nanni, técnico de Ameliano.

Foto: Gentileza.

Roberto Nanni se consolidó como el técnico revelación del torneo Apertura paraguayo al mando de Sportivo Ameliano. En una distendida charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080, el presidente de la institución, Héctor Melgarejo, destacó no solo los resultados deportivos, sino la excelente sintonía humana que reina en el club.

“Un crack. El Flaco es un crack. Es buena gente dentro y fuera de la cancha”, definió a Nanni, quien es el que menos gana en el cuerpo técnico, reveló.

Mientras el plantel celebraba su último triunfo sobre Recoleta con un asado liderado por el propio entrenador, Melgarejo confirmó que la relación profesional es inmejorable y que el proyecto deportivo atraviesa su mejor momento.

La apuesta por Nanni no fue casualidad, aunque estuvo marcada por la incertidumbre inicial. El presidente confesó que la recomendación clave vino de Mariano Uglessich, quien en su momento le aseguró: “No te vas a arrepentir, está preparado para dirigir Primera”. Tras el éxito en el Apertura, el mensaje de Uglessich a Melgarejo fue un contundente recordatorio de su acierto: “Te dije que iba a funcionar”.

Para el presidente, el club es el escenario ideal para su despegue definitivo: “Él sabe que un buen año en Ameliano le puede significar el trampolín definitivo a su carrera”.

Sobre la continuidad del argentino, afirmó que “todavía no está firmado, pero de palabra sí, se está trabajando ya en la planificación del segundo semestre”, indicó Melgarejo.

El trabajo primero

Nanni también habló con Monumental 1080 AM y se refirió a su momento en Ameliano. “A mí me gusta trabajar, yo disfruto de esto, me preparé durante mucho tiempo. Soy un agradecido a Ameliano por darme la oportunidad de iniciar en Primera”, reconoció.

Aseguró que quiere “cerrar un semestre que puede llegar a ser muy importante”, pero que debe tener “los pies sobre la tierra, porque en el fútbol cuando te relajas y te la crees un poquito, las cosas cambian rápido”.

Roberto Nanni Héctor Melgarejo Sportivo Ameliano
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