23 jun. 2026
Sportivo Ameliano

Ameliano suma a Camargo y se pone en marcha para el Clausura

Ameliano anunció oficialmente la incorporación del volante argentino Marcelo Camargo, quien llega procedente de Vélez Sarsfieldde la Argentina.

Junio 23, 2026 04:40 p. m. • 
Por Redacción D10
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Apuesta. Ameliano culminó en el cuarto lugar en el Apertura, con Camargo la apuesta será culminar en el podio.

Gentileza Ameliano

A través de sus redes sociales, Ameliano le dio la bienvenida al mediocampista con el siguiente mensaje: “Anunciamos oficialmente la incorporación del volante Marcelo Camargo, quien llega procedente de Vélez Sarsfield para aportar todo su talento y jerarquía a la V Azulada”.

La llegada de Camargo representa una nueva apuesta del conjunto dirigido por Roberto Nanni para fortalecer la mitad de la cancha y encarar con mayores garantías un semestre cargado de desafíos.

Comenzó la pretemporada

Por otra parte, el plantel principal de Ameliano inició oficialmente los trabajos de preparación el pasado jueves 18 de junio. La entidad azulada informó el arranque de la pretemporada mediante sus canales oficiales: “Oficialmente pusimos en marcha los motores y arrancaron los trabajos de preparación de la V Azulada de cara al Torneo Clausura 2026".

Antes de la primera movilización, el vicepresidente de la institución, José Elías Caballero, brindó unas palabras de bienvenida y motivación al plantel y al cuerpo técnico, destacando la importancia del compromiso y la ilusión para afrontar el nuevo semestre.

Con renovadas expectativas y la incorporación de nuevos valores, Sportivo Ameliano ya trabaja pensando en ser protagonista del Clausura 2026 y seguir consolidándose como uno de los equipos más competitivos del fútbol paraguayo. “El compromiso y la ilusión están intactos. ¡Vamos Ameliano!”, aseveró.

Sportivo Ameliano Vélez Sarfield
Redacción D10
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