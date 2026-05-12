12 may. 2026
Sportivo Ameliano

Melgarejo: “Nuestro campeonato es la permanencia”

El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, valoró la victoria 3-2 ante Recoleta y dejó en claro cuál es el principal objetivo de la institución en la temporada.

Mayo 12, 2026 04:43 p. m. • 
Por Redacción D10
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Ameliano se apuntó entre los cuatro mejores equipos del Apertura.

Gentileza/Ameliano

Héctor Melgarejo, mandamás del Sportivo Ameliano, valoró la agónica victoria 3-2 conseguida ante Recoleta por la fecha 20, en Villeta, y dejó en claro cuál es el principal objetivo de la institución en la temporada.

En charla con medios radiales, el titular señaló que, más allá del buen momento futbolístico, el enfoque del club sigue puesto en asegurar la permanencia en la máxima categoría. “Nuestro campeonato es otro, la permanencia, y debemos seguir sumando”, expresó Melgarejo.

El dirigente también habló sobre la situación contractual de algunos futbolistas del plantel. Confirmó que el vínculo de Elvio Vera finalizará en junio, y tendrá que volver a Libertad (club dueño de su pase), mientras que destacó que Valentín Larralde continúa con contrato vigente y despertó interés desde el exterior.

“Larralde tiene contrato con nosotros y ya hubo un pedido de cotización por él de parte de un club de la MLS”, comentó el presidente, dejando entrever la posibilidad de una futura transferencia.

Por último, Melgarejo trazó la meta institucional para la temporada y se mostró optimista con relación al futuro del equipo. “La idea es completar el año con 60 puntos. Nos alcanzará para salvarnos y casi con seguridad clasificar a alguna copa internacional”, sentenció.

Ameliano con la victoria alcanzó 33 unidades en la tabla, y quedó a dos puntos de Cerro Porteño y Nacional que tienen 35. Estos equipos pelean por el segundo lugar del torneo.

Ameliano Recoleta APF
Redacción D10
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