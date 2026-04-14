El presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, fue entrevistado este martes por Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y tuvo algunas afirmaciones contundentes sobre su equipo. El directivo considera que el fútbol mostrado por su equipo es el mejor del campeonato y argumentó su posición.

“Estoy convencido que Ameliano es el que mejor juega al fútbol. Otro puede ser el puntero. Pero el que mejor juega en este torneo es Ameliano”, afirmó Melgarejo en la nota radial.

“Es el que da mejores pases, el que sale jugando de atrás, juego directo, asociado, tenemos los mejores jugadores sub 20 que tiene mucho para crecer y tenemos que disfrutarlos mientras estén con nosotros”, argumentó.

Respecto al presente del equipo, que de momento se encuentra en la tercera posición de la tabla, dijo que es un momento dulce, pero hay que tocar tierra ya que aún falta mucho en el campeonato y la mirada debe estar puesta en seguir sumando.

CONTINUIDAD. Melgarejo comentó que buscan la continuidad del entrenador Roberto Nanni, pero el mismo debe atenerse al plan económico de la institución. El directivo reconoce el potencial que tiene el DT y espera poder retenerlo en el club por mucho tiempo.

