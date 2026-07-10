10 jul 2026
Sportivo Ameliano

Incorporan a Camargo y continúa búsqueda

El mandamás de Ameliano, Héctor Melgarejo, confirmó la llegada de una incorporación y aseguró que la institución sigue trabajando para fortalecer el plantel.

Julio 10, 2026 06:51 a. m. • 
Por Redacción D10
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Camargo de Vélez se suma a la V Azulada.

El titular de la V Azulada informó que Marcelo Camargo, proveniente de Vélez Sarsfield, ya se incorporó al equipo y formará parte del plantel para los próximos desafíos.

“Se sumó Camargo de Vélez con nosotros. Seguimos en la búsqueda de jugadores en algunos puestos”, expresó Melgarejo en Fútbol a lo Grande por la 1080 AM dejando en claro que la dirigencia aún no da por cerrado el mercado de fichajes. Ameliano se estrena en el torneo ante Nacional, de local, el sábado 25 de julio, desde las 18:30, en Villeta.

Sportivo Ameliano Fútbol paraguayo Torneo Clausura
Redacción D10
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