13 may. 2026
Sportivo Ameliano

Nanni, feliz por la reacción

El entrenador del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, destacó la actitud y el carácter mostrado por sus dirigidos luego de la victoria 3-2 frente a Recoleta FC, en un duelo intenso y cambiante.

Mayo 13, 2026 07:15 a. m. • 
Por Redacción D10
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En el último minuto. Ameliano venció por 3-2 a Recoleta.

Durante la conferencia de prensa, el técnico argentino valoró la capacidad de reacción del equipo en momentos claves del partido y aseguró que el triunfo representa un impulso importante en la lucha por los objetivos. “Fue un partido muy duro, pero el equipo nunca dejó de intentarlo. Tuvimos personalidad para sobreponernos y llevarnos tres puntos muy valiosos”, expresó Nanni. La V Azulada con el triunfo llegó a 33 puntos y se ubica en el 4° lugar.

El entrenador también resaltó el compromiso del plantel y la entrega mostrada durante los noventa minutos, remarcando que el grupo mantiene la convicción de seguir sumando para consolidarse en el campeonato.

La victoria dejó buenas sensaciones en campamento blanquiazul, que logró imponerse en un compromiso cargado de emociones y que terminó definiéndose en los minutos finales. En la fecha 20, la V Azulada se medirá ante Guaraní, el sábado a las 17:15, en el Erico Galeano.

Sportivo Ameliano Roberto Nanni Fútbol paraguayo
Redacción D10
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