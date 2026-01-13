13 ene. 2026
Richard Sánchez se queda sin opciones en México

El volante paraguayo Richard Sánchez ya no está en el radar del América ni del Tigres en el fútbol mexicano.

Richard Sánchez, jugador paraguayo de Racing.

Con escasos minutos en Racing en 2025, el volante paraguayo de 29 años Richard Sánchez se encuentra a la búsqueda de algún club en el campo internacional, pero las pretensiones del dueño de su pase y su poco rodaje en los últimos meses le juegan en contra.

Es por esto que, primeramente, su ex equipo, América, hace ya días que se bajó de la posibilidad de incorporarlo; ahora se suma la negativa final de Tigres a seguir insistiendo por él.

Básicamente, lo que dice Tigres es que el poco ritmo que tiene el Cachorro no se condice con los 3 millones de dólares que Racing pide por él. América habría desistido de contratarlo por el mismo motivo.

Racing quiere venderlo, no prestarlo, y recuperar, al menos si no piensa bajar sus expectativas, la misma cantidad que gastó en la adquisición del pase del paraguayo. Por de pronto, no parece que eso vaya a suceder y, como dicen medios afines al América en México, se encuentra en “un limbo”.

