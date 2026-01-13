Richard Sánchez se queda sin opciones en México

Con escasos minutos en Racing en 2025, el volante paraguayo de 29 años Richard Sánchez se encuentra a la búsqueda de algún club en el campo internacional, pero las pretensiones del dueño de su pase y su poco rodaje en los últimos meses le juegan en contra.

Es por esto que, primeramente, su ex equipo, América, hace ya días que se bajó de la posibilidad de incorporarlo; ahora se suma la negativa final de Tigres a seguir insistiendo por él.

Básicamente, lo que dice Tigres es que el poco ritmo que tiene el Cachorro no se condice con los 3 millones de dólares que Racing pide por él. América habría desistido de contratarlo por el mismo motivo.

Racing quiere venderlo, no prestarlo, y recuperar, al menos si no piensa bajar sus expectativas, la misma cantidad que gastó en la adquisición del pase del paraguayo. Por de pronto, no parece que eso vaya a suceder y, como dicen medios afines al América en México, se encuentra en “un limbo”.