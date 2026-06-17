17 jun. 2026
Copa del Mundo

Se espera un cierre fulgurante

Sudamérica. Colombia entra en acción enfrentando al elenco de Uzbequistán, desde las 23:00. RÉCORD. Cristiano Ronaldo pasará a la historia con Portugal al oficializar su sexta Copa.

Junio 17, 2026 07:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026

Puesta a punto. CR7 va por disputar su sexta Copa del Mundo con Portugal.

Foto: AFP

Con cuatro compromisos, hoy culmina la primera fecha de la fase de grupos del la Copa Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026.

Portugal, una de las candidatas al título, choca con el Congo, desde las 14:00, por el Grupo K.

Cuando Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia de Portugal, salte al campo del NRG Stadium de Houston hará historia al disputar la sexta Copa del Mundo de su legendaria carrera: CR7 será, por una vez, CR6.

De Alemania 2006 a México, Canadá y Estados Unidos 2026. Más de 900 goles después, Cristiano Ronaldo sigue liderando a Portugal y, tras entregarle los tres primeros títulos de su historia, se prepara para su último baile en una Copa del Mundo.

Lo hará a sus 41 años de edad, en un estado de forma todavía extraordinario y con un espectacular ritmo goleador que le entregó recientemente su primer título en Arabia Saudí con el Al Nassr.

ATRACCIÓN. A su vez, Inglaterra, con Harry Kane, hace su debut en la competición contra la Croacia del incombustible Luka Modric, por el Grupo L, desde las 17:00. A sus 32 años, Kane afronta su tercera Copa del Mundo tras una arrolladora temporada con el Bayern Múnich.

En tanto, Croacia que afronta su séptima participación mundialista confiada en su capacidad competitiva. Los Vatreni han entrado en el podio en 3 de las 7 ocasiones, un mérito especial para un país que no llega a los cuatro millones de habitantes.

Por la misma serie, Ghana mide a Panamá, a partir de las 20:00.

ÚLTIMO EN SUDAMÉRICA El seleccionado de Colombia es el último en entrar en acción en la ronda de apertura de la Copa Mundial, enfrentado a Uzbequistán, desde las 23:00, por el Grupo K.

Los cafeteros, liderados por el experimentado James Rodríguez y con Luis Díaz como principal apuesta ofensiva, buscarán ser locales en el Estadio Azteca de la ciudad de México, apuntando a dar un paso importante en su estreno en el torneo.

CIFRA. 8 goles suma el delantero Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal en cinco Mundiales disputados. 1966 fue el año en que el seleccionado de Inglaterra alcanzó como local su único título en la Copa Mundial.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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