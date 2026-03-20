Reguera sobre el duelo con Palmeiras: “Es un clásico”

El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, conversó con los medios de comunicación luego de lo que fue el sorteo de emparejamientos de las copas de la Conmebol, realizado este jueves en Luque. El mandamás azulgrana aseguró que es un grupo desafiante y se tomó con humor un nuevo cruce con el Palmeiras.

“Excelente. Un grupo bien desafiante, nos toca otra vez Palmeiras, un gigante de Brasil. Nos gusta, nos motiva y estamos para irnos con todo. La mitad de la sala se rió. Es un clásico, va a ser la tercera”, expresó el dirigente.

La superioridad brasileña es grande en el historial ante el Ciclón, ganando 10 de 16 encuentros, pero el dirigente azulgrana confía en que esta ocasión se pueda dar el triunfo.

CAMBIO. Una consulta obligada fue sobre la decisión de la salida de Jorge Bava y calificó el hecho como “una pena”. Justificó la medida ya que los resultados no se estaban dando, además que sentían que este era el momento de hacer el cambio.

“Tuve una reunión personal con él, también entendió. En el fútbol somos hijos de resultados y que quizás era momento de tomar caminos distintos”, subrayó.