20 mar. 2026
Cerro Porteño

Reguera sobre el duelo con Palmeiras: “Es un clásico”

Blas Reguera, que tuvo su primer sorteo de Copa al frente del Ciclón, tras el evento dio sus sensaciones.

Marzo 20, 2026 08:24 a. m. • 
Por Redacción D10
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Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño.

Foto: Archivo

El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, conversó con los medios de comunicación luego de lo que fue el sorteo de emparejamientos de las copas de la Conmebol, realizado este jueves en Luque. El mandamás azulgrana aseguró que es un grupo desafiante y se tomó con humor un nuevo cruce con el Palmeiras.

“Excelente. Un grupo bien desafiante, nos toca otra vez Palmeiras, un gigante de Brasil. Nos gusta, nos motiva y estamos para irnos con todo. La mitad de la sala se rió. Es un clásico, va a ser la tercera”, expresó el dirigente.

La superioridad brasileña es grande en el historial ante el Ciclón, ganando 10 de 16 encuentros, pero el dirigente azulgrana confía en que esta ocasión se pueda dar el triunfo.

CAMBIO. Una consulta obligada fue sobre la decisión de la salida de Jorge Bava y calificó el hecho como “una pena”. Justificó la medida ya que los resultados no se estaban dando, además que sentían que este era el momento de hacer el cambio.

“Tuve una reunión personal con él, también entendió. En el fútbol somos hijos de resultados y que quizás era momento de tomar caminos distintos”, subrayó.

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