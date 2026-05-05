Enfocados en salvar el semestre

El Ciclón de Barrio Obrero quiere salvar el semestre, luego de su fracaso en el Apertura, ya que perdió el título tres fechas antes del final de la justa, y para ello está obligado a conseguir un resultado positivo en tierras cafeteras.

Tras un inicio con derrota en Lima ante el Sporting Cristal de Perú, el Ciclón sumó una victoria ante Junior como local y un empate frente al Palmeiras de Brasil en La Nueva Olla, por lo que con 4 unidades se encuentra en tercera posición (zona de repesca de la Sudamericana), por detrás del líder Cristal que tiene 6 puntos y del escolta Palmeiras que suma 5 puntos.

El grupo trabajó ayer en campo, cuya movilización se repetirá entre hoy y mañana. El viaje a Colombia está marcado para mañana en vuelo chárter, por lo que el regreso del plantel será una vez finalizado el compromiso.

Con lo que respecta al onceno, el Azulgrana recupera al ofensivo Cecilio Domínguez, que cumplió sus dos fechas de suspensión, por su expulsión ante Cristal, y tiene chances de recuperar su puesto como titular en el ataque.

CIFRA. 3 victorias suma Cerro ante Junior de Colombia, en 9 juegos disputados. El cafetero ganó 4 y empates 2