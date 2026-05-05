05 may. 2026
Cerro Porteño

Enfocados en salvar el semestre

Cerro Porteño trabaja apuntando al compromiso ante el Junior de Barranquilla, que será en Colombia este jueves 7 de mayo, desde las 23:00, en la ciudad de Cartagena.

Mayo 05, 2026 07:26 a. m. • 
Por Redacción D10
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Apuesta en ataque. Jonatan Torres se perfila para ser titular en el juego ante Junior de Colombia.

El Ciclón de Barrio Obrero quiere salvar el semestre, luego de su fracaso en el Apertura, ya que perdió el título tres fechas antes del final de la justa, y para ello está obligado a conseguir un resultado positivo en tierras cafeteras.

Tras un inicio con derrota en Lima ante el Sporting Cristal de Perú, el Ciclón sumó una victoria ante Junior como local y un empate frente al Palmeiras de Brasil en La Nueva Olla, por lo que con 4 unidades se encuentra en tercera posición (zona de repesca de la Sudamericana), por detrás del líder Cristal que tiene 6 puntos y del escolta Palmeiras que suma 5 puntos.

El grupo trabajó ayer en campo, cuya movilización se repetirá entre hoy y mañana. El viaje a Colombia está marcado para mañana en vuelo chárter, por lo que el regreso del plantel será una vez finalizado el compromiso.

Con lo que respecta al onceno, el Azulgrana recupera al ofensivo Cecilio Domínguez, que cumplió sus dos fechas de suspensión, por su expulsión ante Cristal, y tiene chances de recuperar su puesto como titular en el ataque.

CIFRA. 3 victorias suma Cerro ante Junior de Colombia, en 9 juegos disputados. El cafetero ganó 4 y empates 2

Cerro Porteño Copa Libertadores Fútbol Internacional
Redacción D10
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