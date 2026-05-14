14 may. 2026
Cerro Porteño

Buscando cortar una racha negativa sin victorias

Cerro Porteño prepara el compromiso de mañana ante Sportivo Trinidense, que será en el Luis Alfonso Giagni a las 17:00 por la penúltima fecha del Apertura.

Mayo 14, 2026 10:28 a. m. • 
Por Redacción D10
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Suma minutos. Roberto Fernández, será titular en Cerro.

Foto: Prensa Cerro Porteño

El Azulgrana busca sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el cierre del primer torneo doméstico de la temporada, apuntando para sumar en confianza de cara a su desafío en Libertadores. El Ciclón arrastra en el plano local 5 juegos sin ganar, ya que en sus últimas presentaciones en el Apertura empató en tres juegos (Nacional, Ameliano y Guaraní) y perdió en otros dos (Recoleta y Olimpia, este último por resolución del Tribunal).

Con lo que respecta al equipo, el entrenador Ariel Holan apunta a seguir probando alternativas, para brindar minutos a jugadores sin mucha acción en lo que va de la temporada.

CIFRA. 5 juegos sin ganar de manera consecutiva suma Cerro en lo que va del torneo Apertura (empató 3 y perdió 2).

Cerro Porteño Gatito Fernández Torneo Apertura
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