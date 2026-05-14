Buscando cortar una racha negativa sin victorias

El Azulgrana busca sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el cierre del primer torneo doméstico de la temporada, apuntando para sumar en confianza de cara a su desafío en Libertadores. El Ciclón arrastra en el plano local 5 juegos sin ganar, ya que en sus últimas presentaciones en el Apertura empató en tres juegos (Nacional, Ameliano y Guaraní) y perdió en otros dos (Recoleta y Olimpia, este último por resolución del Tribunal).

Con lo que respecta al equipo, el entrenador Ariel Holan apunta a seguir probando alternativas, para brindar minutos a jugadores sin mucha acción en lo que va de la temporada.

CIFRA. 5 juegos sin ganar de manera consecutiva suma Cerro en lo que va del torneo Apertura (empató 3 y perdió 2).