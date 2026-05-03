Holan y un balance crudo: “Hay muchas cosas que ajustar de cara al futuro”

El técnico argentino, Ariel Holan no ocultó la realidad del equipo, reconociendo que el semestre actual ha servido para identificar deficiencias estructurales que requerirán decisiones determinantes para la segunda mitad del año. “Muchas cosas que ajustar de cara al futuro”, señaló durante la rueda de prensa después de la caída del Ciclón ante el Canario por 2-1.

Análisis de la derrota: El factor de la expulsión

Para Holan, el partido tuvo un quiebre claro. El estratega sostuvo que, mientras estuvieron con once jugadores, el Ciclón controlaba la posesión y encontraba espacios para dañar al rival. “Hasta la expulsión manejamos nosotros el partido, sin ninguna duda”, señaló el DT.

Distracciones fatales: Holan lamentó el primer gol recibido tras una distracción en un lateral, aunque destacó la capacidad de empatar momentáneamente antes de que la inferioridad numérica complicara el despliegue físico de los jugadores que no venían teniendo ritmo.

Falta de claridad: En los tramos finales, el equipo buscó el arco rival pero con más ímpetu que asociación, perdiendo la fluidez necesaria para revertir el marcador.

Balance del semestre y decisiones a futuro

El entrenador fue enfático al señalar que los análisis no deben basarse en resultados aislados o en la “emocionalidad” de ganar o perder, sino en el rendimiento y en las herramientas disponibles.

El estratega admitió que al intentar disputar simultáneamente la Copa y el Campeonato, el equipo perdió nivel debido a la cantidad de lesionados y al desgaste.

En cuanto a la proyección dijo que de cara al próximo semestre, anunció que se tomarán las decisiones correspondientes para elevar el nivel de competitividad. “Nos contrataron para un proyecto y para cambiar estas cosas... el semestre que viene vamos a estar preparados a la altura del club que representamos”.

La “Enfermería” y la ilusión en la Libertadores

Con el torneo local ya liquidado, la prioridad absoluta para el Ciclón pasa a ser la Copa Libertadores. “Tenemos que representar al club con la hidalguía y dignidad que lo hicimos hasta ahora... el objetivo mínimo es seguir en las copas”.

Holan destacó la importancia de haber dado descanso a los referentes y valoró el regreso de jugadores como Robert Piris (quien corrió un riesgo excesivo al jugar tanto tiempo).

Cecilio Domínguez: Respecto a los lesionados, señaló que Cecilio es el único con chances reales de llegar al duelo copero del jueves, mientras que Blas Riveros está en la etapa final de recuperación pero llegaría recién para el torneo local.

Duelo ante Junior y el modelo a seguir

Mirando hacia el jueves, Holan tiene claro cuál es el camino: repetir la solidez defensiva y la gestión de la pelota mostrada ante Palmeiras. El técnico subrayó que en el alto rendimiento es imposible competir sin intensidad física, por lo que evaluará quiénes están mejor para dar batalla en una zona que considera sumamente compleja.