Cerro espera hacer un gran partido frente a Palmeiras

Cerro Porteño visita este miércoles a Palmeiras por la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores de América buscando un resultado que lo acerque a los octavos de final del certamen internacional. El directivo Enrique Biedermann habló de lo que se viene y confía en un buen resultado.

“La Copa Libertadores siempre tiene un aditivo especial, todos los jugadores, los dirigentes, todos los hinchas de Cerro soñamos con la Libertadores y estamos seguros que vamos a salir a darlo todo. Vamos a tratar de sumar puntos que es lo mas importante”, expresó Biedermann ante los medios.

“Llegamos muy bien, recuperando jugadores lesionados, llegamos bien, enteros, descansados y creo que vamos a hacer un buen partido”, agregó.

El dirigente reconoció el apoyo de la hinchada que se hará sentir nuevamente en el duelo de este miércoles, pero hizo un especial llamado de comportamiento atendiendo a que las cosas en Brasil suelen ser bastante rigurosas.

CONVOCADOS. Enrique Bierdermann también fue consultado sobre los jugadores de Cerro Porteño reservados por Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo (Roberto Fernández, Blas Riveros, Gustavo Velázquez y Robert Piris Da Motta) y sostuvo que eso jerarquiza al plantel y espera que todos puedan ir finalmente a la gran cita.