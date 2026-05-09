09 may. 2026
Cerro Porteño

Luis Ortega: “Vamos a prepararnos para ganar el Clausura”

Luis Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño, confirmó que preparan una pretemporada fuerte con Ariel Holan a la cabeza para ganar el torneo Clausura.

Mayo 09, 2026 12:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Ortega

Luis Ortega, actual vicepresidente de Cerro Porteño.

Foto: Captura

Luis Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño, conversó este sábado con Fútbol a lo Grande sobre la actualidad azulgrana sobre lo que fue el triunfazo en Colombia ante Junior de Barranquilla y lo que será el club para la segunda mitad de año.

Lucho comenzó refiriéndose a la gran victoria que sacó el Ciclón ante Junior de Barranquilla. “Fue fundamental con el golazo de Vegetti (Pablo). Estamos muy conformes cómo el profe Ariel (Holan) está llevando el plantel”, comenzó diciendo.

Sobre lo que será el segundo semestre, Lucho Ortega fue categórico. “Ariel está previendo una pretemporada muy fuerte. Vamos a prepararnos para ganar el Clausura”, indicó. “Nuestra idea es levantar la inhibición y buscar refuerzos. Los que están lesionados no le sirven al club, vamos a buscar los refuerzos que sean necesarios”, agregó.

Siguiendo con la línea de los jugadores del plantel y los contratos que fenecen, Ortega brindó la postura de la directiva. “El presupuesto del club ronda los 20.000.000 de dólares al año, hay jugadores que ganan más de 100.000 dólares y no podemos tener ese presupuesto”, aseguró. “El club no se va sostener ni con la venta de jugadores”, añadió.

Por último advirtió que los contratos de jugadores que no vienen teniendo minutos entrarán en revisión. “Vamos a analizar los contratos de los jugadores que no juegan y buscar lo mejor para el club”, concluyó.

Luis Ortega Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
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