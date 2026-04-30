30 abr. 2026
Cerro Porteño

En Cerro valoran el punto ante Palmeiras

Gustavo Samaniego, integrante del Departamento de Fútbol de Cerro Porteño, vio de manera positiva el empate de local ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Abril 30, 2026 12:36 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CERROPORTENO-PALMEIRAS

Cerro Porteño rescató un empate de local ante el poderoso Palmeiras de Brasil.

DANIEL DUARTE/AFP

Cerro Porteño empató 1-1 ante Palmeiras por la fecha 3 del Grupo F de la Conmebol Libertadores, un resultado que dejó satisfecha a la directiva azulgrana pese a jugar de local.

Gustavo Samaniego, miembro del Departamento de Fútbol, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM y manifestó lo siguiente: “Aunque siempre vamos con el espíritu de ganar, muy satisfecho con el resultado”, indicó.

El directivo destacó al entrenador azulgrana. “El profesor Ariel Holan impuso su estrategia con los medios que tuvo, fue muy inteligente”, manifestó.

También hubo palabras de elogio para el plantel. “La entrega fue total, la hinchada reconoció eso y rescatamos un punto”, destacó.

Siguiendo la línea copera, dio su punto de vista acerca de lo que será el duelo ante Junior en Colombia. “Ahora vamos a ir a Cartagena para buscar otro punto que nos permita seguir soñando”, aseguró.

Por último habló sobre lo que será la segunda mitad del año con Ariel Holan como entrenador. “Creo que vamos a tener un buen segundo semestre. Se van a recuperar los lesionados y la pretemporada será acorde”, cerró.

Cerro Porteño Palmeiras Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ggattip.jpg
Cerro Porteño
Gatito Fernández, titular en Cerro Porteño
Ariel Holan mete mano en el equipo y prepara sorpresas para el partido de este viernes ante Ameliano.
Abril 24, 2026 12:13 p. m.
FBL-LIBERTADORES-CRISTAL-CERROPORTENO
Cerro Porteño
Cecilio Domínguez es baja ante el Palmeiras
El atacante de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, recibió dos fechas de sanción por parte de la Conembol, por su expulsión ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores.
Abril 22, 2026 05:39 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-19 at 18.31.49.jpeg
Cerro Porteño
Enrique Biedermann: “Es una responsabilidad compartida”
Enrique Biedermann, directivo de Cerro Porteño, lamentó la sanción provisoria para el club y habló de una “responsabilidad compartida” en los incidentes del superclásico.
Abril 22, 2026 01:06 p. m.
 · 
Redacción D10
La Nueva Olla.jpg
Cerro Porteño
Dos partidos a puertas cerradas
El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) abrió sumario y ya emitió sus primeras decisiones de índole provisoria, tras la suspensión del último superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, por los actos de violencia en el estadio Defensores del Chaco.
Abril 22, 2026 07:01 a. m.
 · 
Redacción D10
20260421_145217.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño retorna a los entrenamientos
Cerro Porteño regresó a las prácticas luego del superclásico suspendido y ya tiene la mente puesta en los siguientes desafíos esperando conocer la resolución del Tribunal.
Abril 21, 2026 02:54 p. m.
 · 
Redacción D10
violencia cerro
Cerro Porteño
La violencia en el fútbol y la lucha entre poderes
El experto en cirminología Juan Martens explicó en la 1080 AM los motivos y relaciones entre el poder, la política y la violencia en el fúbtol.
Abril 21, 2026 02:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más