En Cerro valoran el punto ante Palmeiras

Cerro Porteño empató 1-1 ante Palmeiras por la fecha 3 del Grupo F de la Conmebol Libertadores, un resultado que dejó satisfecha a la directiva azulgrana pese a jugar de local.

Gustavo Samaniego, miembro del Departamento de Fútbol, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM y manifestó lo siguiente: “Aunque siempre vamos con el espíritu de ganar, muy satisfecho con el resultado”, indicó.

El directivo destacó al entrenador azulgrana. “El profesor Ariel Holan impuso su estrategia con los medios que tuvo, fue muy inteligente”, manifestó.

También hubo palabras de elogio para el plantel. “La entrega fue total, la hinchada reconoció eso y rescatamos un punto”, destacó.

Siguiendo la línea copera, dio su punto de vista acerca de lo que será el duelo ante Junior en Colombia. “Ahora vamos a ir a Cartagena para buscar otro punto que nos permita seguir soñando”, aseguró.

Por último habló sobre lo que será la segunda mitad del año con Ariel Holan como entrenador. “Creo que vamos a tener un buen segundo semestre. Se van a recuperar los lesionados y la pretemporada será acorde”, cerró.