La situación de Cerro Porteño de cara al Mundial de Clubes 2029

Parece lejano, pero cada punto cuenta. Hablamos de la próxima edición del Mundial de Clubes de la FIFA, que será en el 2029, y que tiene a Cerro Porteño como el representante paraguayo mejor ubicado en el ranking de clasificación.

Vale recordar que por Sudamérica van dos clubes por ranking, por lo que las chances de que un equipo paraguayo pueda estar en la próxima edición de la competencia mundial es real.

En ese sentido, Cerro Porteño aparece como el club paraguayo mejor posicionado.

Tras la victoria ante Junior en Colombia este jueves, el Ciclón de Barrio Obrero llegó a 24 puntos en la tabla acumulativa de la Conmebol, metiéndose en el top 10.

Todo esto con dos partidos pendientes de fase de grupos y sabiendo que si logra avanzar a octavos de final, se le sumarán otros tres puntos.

El ranking lo lidera Palmeiras con 57 unidades y luego aparece Flamengo con 55, aunque este último ya no cuenta ya que fue campeón de la edición 2025.

Siendo optimistas, si el Ciclón gana los dos partidos que le quedan en fase de grupos de esta edición, y con su clasificación a octavos, llegaría a 33 puntos y quedaría bien posicionado. Ni hablar si luego sigue ganando y avanzando en la competencia.

Y todavía quedarán por delante las ediciones de Libertadores del 2027 y 2028.

En cuanto a los demás equipos paraguayos, Libertad acumula 18 puntos y Olimpia 8.