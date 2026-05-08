08 may. 2026
Cerro Porteño

La situación de Cerro Porteño de cara al Mundial de Clubes 2029

Cerro Porteño sumó tres puntos importantes en su carrera por la clasificación al próximo Mundial de Clubes.

Mayo 08, 2026 04:49 p. m.
FBL-LIBERTADORES-JUNIOR-CERROPORTENO

Equipo de Cerro Porteño que jugó ante Junior.

FOTO: MANUEL PEDRAZA/AFP

Parece lejano, pero cada punto cuenta. Hablamos de la próxima edición del Mundial de Clubes de la FIFA, que será en el 2029, y que tiene a Cerro Porteño como el representante paraguayo mejor ubicado en el ranking de clasificación.

Vale recordar que por Sudamérica van dos clubes por ranking, por lo que las chances de que un equipo paraguayo pueda estar en la próxima edición de la competencia mundial es real.

En ese sentido, Cerro Porteño aparece como el club paraguayo mejor posicionado.

Tras la victoria ante Junior en Colombia este jueves, el Ciclón de Barrio Obrero llegó a 24 puntos en la tabla acumulativa de la Conmebol, metiéndose en el top 10.

Todo esto con dos partidos pendientes de fase de grupos y sabiendo que si logra avanzar a octavos de final, se le sumarán otros tres puntos.

ranking.JPG

El ranking lo lidera Palmeiras con 57 unidades y luego aparece Flamengo con 55, aunque este último ya no cuenta ya que fue campeón de la edición 2025.

Siendo optimistas, si el Ciclón gana los dos partidos que le quedan en fase de grupos de esta edición, y con su clasificación a octavos, llegaría a 33 puntos y quedaría bien posicionado. Ni hablar si luego sigue ganando y avanzando en la competencia.

Y todavía quedarán por delante las ediciones de Libertadores del 2027 y 2028.

En cuanto a los demás equipos paraguayos, Libertad acumula 18 puntos y Olimpia 8.

Mundial de Clubes Cerro Porteño FIFA
Más contenido de esta sección
gg.JPG
Cerro Porteño
El humor tras la “estrategia” de achicar la cancha
MEMES. El empate de Cerro Porteño ante Palmeiras y la “estrategia” de recortar el campo, fueron tomados con humor en las redes.
Abril 30, 2026 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-29 at 11.13.20 PM.jpeg
Cerro Porteño
Lo que dijo Holan sobre el campo de juego
Ariel Holan, DT de Cerro Porteño, tuvo una picante respuesta sobre el campo de juego de La Nueva Olla.
Abril 30, 2026 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-29 at 9.54.51 PM.jpeg
Cerro Porteño
La queja de Abel Ferreira por el campo de Cerro Porteño
VIDEO. Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, expresó su indignación por la reducción del ancho del gramado de La Nueva Olla.
Abril 30, 2026 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-24 at 21.03.49.jpeg
Cerro Porteño
Lucho Ortega, furioso contra los jugadores
Lucho Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño, criticó con dureza a los jugadores que no están dando la talla tras un nuevo traspié en el torneo Apertura.
Abril 25, 2026 01:18 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-24 at 20.54.39.jpeg
Cerro Porteño
Ariel Holan afirma que extrañaron el calor del público
Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, manifestó en conferencia de prensa que el plus de la hinchada azulgrana se extrañó en el empate ante Ameliano en La Nueva Olla.
Abril 25, 2026 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
ggattip.jpg
Cerro Porteño
Gatito Fernández, titular en Cerro Porteño
Ariel Holan mete mano en el equipo y prepara sorpresas para el partido de este viernes ante Ameliano.
Abril 24, 2026 12:13 p. m.
Carga Más