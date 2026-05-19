El Ciclón viaja para su choque clave

Semana importante para los equipos de Cerro Porteño y Olimpia, con sus compromisos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

El Azulgrana parte hoy con destino a São Paulo, Brasil, para el duelo de mañana en la penúltima fecha de la fase de grupos de la Libertadores, ante el Palmeiras, que será en el Allianz Parque desde las 21:30.

El Ciclón busca un resultado positivo que lo acerque a los octavos de final para conseguir uno de los objetivos que se trazó en el semestre. El entrenador Ariel Holan tendrá hoy una última movilización en donde irá definiendo el equipo, ya que el viaje está programado en vuelo chárter para después del mediodía.

El atacante Juan Manuel Iturbe es opción para arrancar de titular, ya que viene sumando minutos en los últimos compromisos, por lo que la duda sería en el ataque con Alan Soñora. El probable once del Azulgrana sería con Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Robert Piris, Damián Bobadilla y Jorge Morel; Juan Iturbe o Alan Soñora; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.

CIFRAS. 2 victorias consiguió Cerro Porteño como visitante ante Palmeiras. En el 2006 (por 3-2) y en 2018 (por 1-0). 3 goles anotados suma Cerro Porteño en la presente Copa Libertadores, habiendo ganado 2 y empatado 1.