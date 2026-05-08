08 may. 2026
Cerro Porteño

Ariel Holan rescata la valentía de sus jugadores

Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, valoró la “predisposición y entrega” de sus jugadores para lograr una victoria clave ante Junior de Colombia.

Mayo 08, 2026 08:58 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ariel Holan, técnico de Cerro Porteño.

Gentileza

Cerro Porteño derrotó por 1-0 a Junior de Barranquilla en Colombia y se posicionó como solitario escolta de Palmeiras en busca de la clasificación a los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

El entrenador azulgrana Ariel Holan brindó una conferencia de prensa luego del partido. “Hicimos un primer tiempo extraordinario. Creamos situaciones de gol como para irnos al vestuario con una diferencia mayor. En defensa hicimos un partido tremendo”, comenzó diciendo.

Acerca del golazo de Pablo Vegetti, Holan llenó de elogios al Pirata. “El gol fue un golazo, una genialidad de Pablo. Una acción totalmente individual”, destacó.

Holan declaró sentirse feliz por la gente que fue a Colombia a apoyar al equipo. “Me alegra mucho por la gente que vino a apoyarnos, porque sé que hicieron un esfuerzo económico importante para estar acá. Eso se va transmitiendo al jugador y es una inyección más para dejar en la cancha todo lo que dejaron”, indicó.

También explicó que van paso a paso sin perder el enfoque. “Estamos competitivos, pero no podemos festejar antes de conseguir lo que queremos. Los partidos tienen distintos niveles de complejidad y desafíos distintos”, advirtió.

Por supuesto que también destacó a sus dirigidos. “Rescato la enorme valentía y predisposición de los futbolistas para cumplir roles a los que no están habituados”, tiró.

Por último se refirió al achique de las dimensiones de la cancha en La Nueva Olla para el partido con Palmeiras. “Nuestra cancha de entrenamiento tiene 105 x 63 y mientras entrenemos ahí, la cancha va a seguir teniendo esa medida. Con armas nobles tratamos de achicar la diferencia contra un equipo como Palmeiras”, concluyó.

Cerro Porteño es escolta del Grupo F. Las posiciones están de la siguiente manera: Palmeiras 8, Cerro Porteño 7, Sporting Cristal 6 y Junior 1.

La próxima fecha se jugará el miércoles 20 de mayo. A las 21:00 se medirán Palmeiras vs. Cerro Porteño y a las 23:00 Junior vs. Sporting Cristal.

Ariel Holan Cerro Porteño Libertadores
Redacción D10
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