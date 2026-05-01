Cerro Porteño presentará su apelación

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio los tres puntos del superclásico a Olimpia el jueves, Cerro Porteño apelará, de acuerdo con lo dicho por Julio Ríos, asesor jurídico del Azulgrana, y tiene tres días hábiles para hacerlo.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, Julio Ríos, señaló que “esta resolución se aparta de las opciones que deberían de haber tomado, carece de una interpretación razonable y creemos que es arbitraria por varias razones. Hay demasiadas razone para recurrir la resolución y para que el Tribunal de alzada, en este caso de la APF, revierta la decisión tomada”.

Los cinco que votaron por darle la victoria a Olimpia son Evert Esquivel, Jorge Saldívar, Manuel Martí, Raúl Prono y Sergio Bestard. Los cuatro que votaron por la continuidad del juego fueron Raúl Sapena, Guillermo Diesel, Luis Carlos Pampliega y Silvino Benítez.

“Los miembros del Tribunal Disciplinario asumen el papel de juez. Jorge Saldívar es juez y parte. El primer requisito que debe tener el juez es la imparcialidad. ¿Les parece que pudo haber sido imparcial?”, se preguntó Julio Ríos.

“Con todo el respeto del mundo, porque le conozco a Saldívar, pero en este caso jamás pudo haber sido imparcial. Es socio activo del club. La APF, por una cuestión de seriedad del tribunal debió pedir que se inhiba en esta cuestión”, explicó.

“Es fácil advertir eso. Los jueces deben ser imparciales. Yo cuando menos dudo de la imparcialidad que pudo haber tenido Saldívar al votar. Ni siquiera haber argumentado, simplemente se adhirió al voto del doctor Esquivel, que fue el que realmente argumentó. Entre los cinco miembros que votaron fue el que argumentó la resolución para sancionar a Cerro porteño”, dijo.

“Por una cuestión ética el doctor Saldívar no debió formar parte de este Tribunal Disciplinario”, remarcó Julio Ríos. El azulgrana advirtió que la apelación van a presentarla “lo antes posible. Creemos que hay argumentos para que el tribunal revea esta situación por el bien del fútbol paraguayo y porque se define un campeonato con esta decisión”.