El humor tras la “estrategia” de achicar la cancha

Poco se habla del empate entre Cerro Porteño y Palmeiras por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores y casi todo gira en torno a la queja de Abel Ferreira por el “recorte” del campo de juego de la Nueva Olla y sus repercusiones.

La estrategia generó una polémica importante y un malestar en el elenco brasileño, más en el entrenador que declaró que “nunca había visto algo así” y que habría que consultar a la Conmebol al respecto.

En las redes sociales, los internautas tomaron el hecho con mucho humor y se burlaron creativamente la situación.

Holan al termino del partido buscando al tipazo que achico la cancha pic.twitter.com/ECxrkX5CSd — Maxi Garcia (@maxi6arcia) April 30, 2026

El canchero del club entrando al vestuario después de achicar la cancha pic.twitter.com/OP89I0N8Ta — Mikel #7 (@ever_mikel_2) April 30, 2026

El trabajador de la Nueva Olla que achicó la cancha viendo como le sacamos un punto a Palmeiras: pic.twitter.com/AmUIYKF1TC — Bilardo Cerrista (@BilardoCerrista) April 30, 2026

Yo en mi pieza creyéndome el que achicó las dimensiones de la cancha pic.twitter.com/4A8OJcNgvM — Manu (@magocerrista) April 30, 2026

Ariel Holan coordinando con los trabajadores de LNO para achicar la cancha pic.twitter.com/W1IZiennky — Maxi Garcia (@maxi6arcia) April 30, 2026

Le achicamos la cancha



Le jugamos con 11 suplentes



Le metimos línea de 6



Hicieron lo mismo que Ameliano, club de moda @Palmeiras



+1 de manual. pic.twitter.com/vMhxuwbs95 — enzoCCP (@enz0gimenez77) April 30, 2026

El Hijo de mil puta de Holan después de haber achicado la cancha dos metros y empatarle al Palmeiras con Morel y Wilder pic.twitter.com/q0oos0VPPu — Jose Gabriel Sandoval (@josegasando) April 30, 2026