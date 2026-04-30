30 abr. 2026
Cerro Porteño

El humor tras la “estrategia” de achicar la cancha

MEMES. El empate de Cerro Porteño ante Palmeiras y la “estrategia” de recortar el campo, fueron tomados con humor en las redes.

Abril 30, 2026 09:57 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Ciclón arrancó un punto al Palmeiras.

Rodolfo Areco Martínez

Poco se habla del empate entre Cerro Porteño y Palmeiras por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores y casi todo gira en torno a la queja de Abel Ferreira por el “recorte” del campo de juego de la Nueva Olla y sus repercusiones.

La estrategia generó una polémica importante y un malestar en el elenco brasileño, más en el entrenador que declaró que “nunca había visto algo así” y que habría que consultar a la Conmebol al respecto.

En las redes sociales, los internautas tomaron el hecho con mucho humor y se burlaron creativamente la situación.

Cerro Porteño Abel Ferreira Copa Libertadores
Redacción D10
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