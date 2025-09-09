09 sept. 2025
Olimpia

Regresó el goleador franjeado

Sebastián Ferreira volvió a la competencia, tras superar la lesión en el pie.

Septiembre 09, 2025 10:38 a. m. • 
Por Redacción D10
G0LKjygXEAA5Bp4.jpeg

Contento. Sebastián Ferreira volvió a los terrenos de juego en Pedro Juan Caballero.

La vuelta del delantero Sebastián Ferreira es la única buena noticia de la visita de Olimpia a Pedro Juan Caballero, en donde cayó por 3-2 frente al 2 de Mayo por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El atacante franjeado, que había comenzado de gran forma la competencia marcando tres goles en sus tres primeros encuentros, sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y se perdió los últimos siete compromisos.

En este lapso, el equipo decano extrañó a su 9 titular, que fue sustituido sin tanta eficacia por Adrián Alcaraz, Tiago Caballero y Faustino Barone, a quien reemplazó Ferreira el domingo al inicio del complemento en el estadio Río Parapití.

Otro futbolista que está para volver al equipo es el defensor central Héctor David Martínez, quien ya finalizó su proceso de recuperación del esguince de tobillo.

TAJANTE. Iván Leguizamón fue autocrítico, tras la nueva caída en PJC. “Las falencias están en nosotros , somos los principales responsables, tenemos que dar la cara”, sostuvo el extremo a la televisión.

CIFRA. 3 goles tiene en su cuenta el delantero franjeado Sebastián Ferreira en el Torneo Clausura 2025.

Sebastián Ferreira Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
