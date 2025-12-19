19 dic. 2025
Maresca habló sobre sus rumores con el City

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, calificó este viernes de “cien por cien especulación” los rumores que lo sitúan como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City y dijo que no es verdad.

Diciembre 19, 2025 
FBL-EUR-C1-ATALANTA-CHELSEA

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea.

Foto: AFP

Durante una comparecencia en rueda de prensa, el técnico italiano atajó las noticias publicadas por la prensa inglesa en las últimas horas que lo relacionan con el City.

“No me afecta para nada porque sé que es 100 % especulación y en este momento no tengo tiempo para estas cosas”, dijo Maresca.

“Lo primero de todo porque tengo contrato con el Chelsea hasta 2029 y mi mente está en este club y estoy orgulloso de estar aquí, pero de nuevo, es sólo especulación. Hace una semana estuve en Italia y pasó lo mismo con la Juventus, así que no le presto atención porque sé que no es verdad”, indicó.

Maresca lleva un año y medio en el Chelsea y en este tiempo ha conquistado dos títulos, la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes de la FIFA, mientras que en el City tuvo dos etapas, una como técnico del sub-21 y otra como asistente de Guardiola.

El preparador español tiene contrato con el City hasta verano de 2027 y no ha dado ninguna pista de que esta vaya a ser su última temporada en el conjunto inglés.

