Recoleta y Luqueño cancelan amistoso “por descoordinación”

Deportivo Recoleta y Luqueño no pudieron enfrentarse en amistoso “por una descoordinación” entre las dos entidades.

Enero 15, 2026 01:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Dairon Mosquera, defensor colombiano de Recoleta.

Foto: Gentileza Recoleta

Carlos González, entrenador de Deportivo Recoleta, habló este jueves con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM y dio explicaciones sobre la cancelación del amistoso frente al Sportivo Luqueño.

“Hubo una pequeña descoordinación, tengo entendido que ellos no querían jugar en césped sintético. Su cuerpo técnico decidió no realizar en ese gramado”, señaló el adiestrador del Canario

Según explicaciones, el Auriazul ofreció jugar en césped natural, en el terreno de Sportivo Trinidense, pero a Recoleta “no le pareció conveniente”, ya que el equipo de José Arrúa “es nuestro primer rival” en el Torneo Apertura 2026.

A raíz de este impasse, Luqueño se midió con el Sportivo San Lorenzo, mientras que Recoleta hizo la práctica de fútbol contra Jugadores Libres.

“Estamos muy satisfechos, ajustando los detalles finales para tener una buena presentación contra Ameliano. Estamos enfocados en conseguir los puntos para darles confianza a los nuevos jugadores”, remarcó González.

Recoleta ya tiene lista la agenda de presentaciones en el campeonato. Debutará contra Trinidense, el viernes 23 de enero, en el estadio Ricardo Gregor (18:00). En la fecha 2 visitará a Rubio Ñu en La Arboleda, el jueves 29 del corriente (20.15) y posteriormente recibirá a Libertad, el 2 de febrero, desde las 20:15.

Redacción D10
