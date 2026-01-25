El clásico más añejo genera mucha expectativa

Una atractiva disputa se espera entre dos históricos contrincantes del fútbol paraguayo, Olimpia y Guaraní. Es que el calendario del Apertura 2026 los enfrenta en el arranque del campeonato.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco este domingo desde las 18:00 con un interesante marco de aficionados, atendiendo que las ventas de entradas tuvieron un movimiento masivo al punto de agotar varios sectores del coliseo de Sajonia. El compromiso será arbitrado por David Ojeda, con la asistencia de José Villagra y Héctor Medina y la cabina del VAR tendrá a Ulises Mereles como responsable.

El Franjeado, que realizó interesantes incorporaciones en este mercado de pases, vuelve a generar una enorme expectativa a sus hinchas y aficionados para lo que será una nueva temporada en la que sin dudas siempre se lo da como uno de los favoritos a levantar el trofeo de campeón.

Mientras que el Aborigen, sin muchas caras nuevas inicia una temporada cargada. El Legendario buscará replicar ser el equipo goleador al igual que el Clausura 2025. Recordemos que Guaraní peleó el título del mencionado torneo hasta la última fecha, sin embargo el trofeo quedó en manos de Cerro Porteño.

En cuanto a la formación que presentará el entrenador Víctor Bernay su única duda sería quién será el guardameta titular. Hasta el momento el peso cae sobre su vigente portero, Aldo Pérez. Mientras que el recuperado Gaspar Servio aguardará impaciente la oportunidad para recuperar su posición y el brazalete de capitán.

Historiales. El último partido entre ambos equipos se disputó en la jornada 18 del Clausura 2026, la victoria fue del Aborigen por 3-1.

En cuanto a los cuatros partidos disputados en la temporada anterior (2025) se puede mencionar que el Legendario se quedó todos los encuentros. En donde Guaraní marcó un total de 10 goles y por su parte, el Decano solo anotó dos tantos.