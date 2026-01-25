25 ene. 2026
Fútbol Internacional

River debuta con triunfo a domicilio y Racing cae con gol olímpico

River Plate comenzó el Torneo Apertura del fútbol argentino con un triunfo a domicilio por 0-1 sobre Barracas Central.

Enero 25, 2026 08:33 a. m. • 
Por Redacción D10
juan fernando quintero.jpg

Juan Fernando Quintero es el creador del fútbol en River Plate.

Foto: Gentileza

River Plate comenzó el Torneo Apertura del fútbol argentino con un triunfo a domicilio por 0-1 sobre Barracas Central, y Racing cayó por 2-1 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo, entrenador de Vélez Sarsfield.

Nicolás, quien cumplirá 20 años el 22 de septiembre, marcó su primer gol como profesional a los 9 minutos tras ejecutar un córner con pierna zurda y Franco Torres puso la puntilla.

La Academia descontó a través de Tomás Conechny.

El experimentado Gonzalo Montiel garantizó con su gol los 3 puntos de River Plate en un partido que sirvió para el debut de Aníbal Moreno, Fausto Vera y el uruguayo Matías Viña.

Racing Club no tuvo suerte en el debut de Valentín Carboni y Matko Miljevic.

La primera jornada comenzó el viernes con la derrota por 2-3 de San Lorenzo ante Lanús, el empate 1-1 de Independiente con Estudiantes de La Plata y los triunfos por 2-1 de Independiente Rivadavia sobre Atlético Tucumán y de Talleres de Córdoba frente a Newell’s Old Boys.

El jueves, en el arranque de esta primera jornada, Vélez Sarsfield se impuso por 0-1 a Instituto en Cordoba, mientras que el debutante Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció por 0-1 a Central Cordoba, en Santiago del Estero.

Los otros tres partidos jugados el jueves terminaron con sendos empates: 1-1 entre Banfield y Huracán, y 0-0 Aldosivi de Mar del Plata con Defensa y Justicia, y de Unión de Santa Fe con Platense.

La primera jornada concluirá este domingo con tres partidos: Boca Juniors-Deportivo Riestra, Argentinos Juniors-Sarmiento y Tigre-Estudiantes de Río Cuarto. EFE

Fútbol Internacional River Plate Argentina
Redacción D10
