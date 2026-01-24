El Nacional del Gato debutó con el pie derecho

Nacional se quedó con una importante victoria, por la mínima (1-0) en el inicio del Torneo Apertura 2026, su rival de turno fue el recién ascendido , San Lorenzo en el estadio Arsenio Erico en Barrio Obrero.

Mucha intensidad y despliegue para ambos equipos que buscaron sin pausa el arco rival para capitalizar el gol. La Academia no bajó los decibeles y sobre el final de la primera fracción se encontró con un tanto tranquilizador. El gol fue obra de Hugo Iván Váldez en el cierre del primer tiempo (45+2').

En la complementaria, el Tricolor apostó a la circulación del balón y cerrar todas las opciones que podía generar el rival. Con un juego poco vistoso pero efectivo el DT debutante Felipe Giménez, de la Academia, supo plasmar su sistema de juego para capitalizar el 1-0.

Sobre el final se dieron dos situaciones claras, una para cada equipo, sin embargo el marcador sufrió modificaciones.

Nacional mostró ser un equipo sólido y efectivo. Mientras que el Rayadito mostró algunas dudas en el sector defensivo que fueron enmendadas por el portero Cristóforo.