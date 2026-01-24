Djokovic: 400 victorias de camino a octavos

Ha dado alcance el balcánico de 38 años al suizo Roger Federer como el jugador en la historia con más presencias en la cuarta ronda de Melbourne. Requirió de dos horas y 45 minutos para resolver una jornada marcada por el intenso calor, disputada en pista cubierta y agitada por una torcedura en el tobillo derecho que encendió levemente las alarmas del entorno de Djokovic y del seguidor, volcado con la leyenda del mejor jugador de todos los tiempos.

Fue al inicio del tercer set cuando el ganador de veinticuatro Grand Slam cayó producto de una torcedura y estuvo varios minutos reparando el pie. De la doblez y también, de paso, de las ampollas en la zona. Aprovechó Van de Zandschulp, con el que había jugado dos veces antes con un triunfo para cada uno, el más reciente para Botic, en Indian Wells el pasado año, para romper el saque de Nole y ponerse con 3-1 en el tercer set.

Amenazó con alargar el partido el jugador de Países Bajos, que pretendía ser el sexto en inclinar sus cara a cara contra el serbio a su favor y el octavo de su país en esa cuarta ronda a la que no llegó.

En ese momento, de todas formas, el partido lo tenía encarrilado Djokovic, que se había apuntado los dos primeros sets y que después solventó la situación con premura. No quiere el balcánico, que busca desaforadamente el vigésimo quinto grande, minutos de más en pista y apretó. Equilibró el juego con un ‘break’ y aceleró hacia el triunfo.

Dio la sensación de que llegó al tramo final con la lengua fuera Djokovic, que tuvo que aplicarse para evitar el cuarto set. Tuvo dos puntos de parcial su rival pero no los aprovechó. Fue un alivio cuando selló la victoria, más sufrida al final de lo que pareció.

Djokovic logró los octavos de final en un Grand Slam por 70ª vez y adueñarse del récord de la Era Abierta de más participaciones en octavos de final individuales masculinos en los Grand Slams, por delante de Federer.

Con 38 años y 255 días se erigió en el hombre de mayor edad en alcanzar los octavos de final en Melbourne desde 1988. Desde entonces, solo dos jugadores mayores de 38 llegaron a octavos de final aquí: Federer (38 años y 178 días) en 2020 y Gael Monfils (38 años y 147 días) en 2025.

El triunfo del serbio sobre Van de Zandschulp eleva a 102 sus partidos ganados en el Abierto australiano, que iguala los de Federer, el otro único jugador que superó las 100 victorias en partidos individuales.

Semifinalista en las dos últimas ediciones, retirado el pasado año ante el alemán Alexander Zverev y antes frente al italiano Jannik Sinner, apunta a su undécimo éxito en Australia. Tiene 101 títulos en el circuito, los dos últimos conseguidos el pasado año, y ahora espera al ganador del duelo entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Ethan Quinn.

Novak Djokovic sigue con su empeño en superar registros. Especialmente el del vigésimo quinto Grand slam que le haría ser alguien único. El jugador hombre o mujer con más títulos individuales de Grand Slam y deshacer el empate a veinticuatro con Margaret Court.

Eso llevaría a Djokovic a convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de un grande y a ser el tercero en ganar múltiples títulos del Abierto de Australia después de cumplir 35 años, tras de Rosewall y Federer, quienes ganaron dos títulos aquí después de cumplir 35 años. EFE