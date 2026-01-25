25 ene. 2026
Torneo Apertura

Ameliano y Rubio Ñu chocan por puntos vitales

Sportivo Ameliano recibirá al recién ascendido Rubio Ñu en el cierre de la primera fecha del torneo Apertura 2026.

Enero 25, 2026 08:29 a. m. • 
Por Redacción D10
miguel martínez.jpg

Miguel Martínez, portero titular del Sportivo Ameliano.

Foto: Gentileza

La primera fecha del Apertura 2026 pone frente a frente a dos equipos que pelearán con todas las armas para permanecer en la máxima categoría, en este caso hablamos de Sportivo Ameliano y Rubio Ñu, que se medirán en Villeta esta noche.

El juego arrancará a las 20:15 en el estadio de la V Azulada, en La Fortaleza de Pikysyry, con el arbitraje de Derlis López. Sus líneas serán Esteban Testta y Diego Silva y en VAR, Zulma Quiñónez.

Los puntos en juego tendrán directa incidencia en la tabla de promedios, es prematuro, pero será vital una victoria para ganar confianza en la competencia.

