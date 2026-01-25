25 ene. 2026
Cerro Porteño

Zapag terminará el polideportivo “hasta el último detalle”

La última gran obra de Juan José Zapag será terminar hasta el último detalle del polideportivo que llevará su nombre.

Enero 25, 2026 08:30 a. m. • 
Por Redacción D10
polideporivoreaa.jpg

Así se verá el polideportivo Juan José Zapag.

Foto: Gentileza

Por otra parte, del polideportivo que se va a inaugurar el 29 de enero, Juan José Zapag sostuvo que ayer asumió públicamente “terminarlo hasta el último detalle, aunque ya no esté. Eso es un compromiso grande para mí”.

“Y espero que la directiva que entre me deje terminar este polideportivo sin pedirles nada más que déjennos terminar bien porque nosotros prometimos el mejor arena o polideportivo del Paraguay”, afirmó el presidente de Cerro Porteño.

“Suena un poco argel o pedante, pero nosotros estamos construyendo el mejor. Y tiene que ser el mejor”, subrayó.

Aclaró que “el polideportivo es 80% Conmebol. Yo voy a administrar ese dinero que lo preví bien y que hicimos algunos pagos un poco adelantados para que venga el piso del exterior. Ya está la lumínica, se está montando el aire central, hay 43 camarotes. Por eso digo que va a ser el mejor del Paraguay”.

De alto nivel. El nuevo Polideportivo CCP y Centro de Eventos del club tendrá capacidad para 3.000 espectadores y servirá para que el equipo de futsal de Cerro Porteño entrene y oficie de local, y será multiuso para los diferentes deportes amateurs, como el hándbol y el baloncesto.

La obra ronda el monto de los 3.000.000 de dólares, a lo que el ingeniero Miguel Duarte explicó sobre cómo es el proyecto: “Tendremos un escenario para capacidad de 3.000 personas, el estadio en sus sectores de norte y Novena tendrá doble bandeja”, apuntó en su momento.

