Alexis Martín evita la caída de Cerro ante Libertad

El Torneo Apertura arrancó potente: Cerro Porteño y Libertad, dos candidatos al título, se midieron en un clásico ya en la primera fecha. La Nueva Olla presentó un marco importante, la afición asistió para ver al supercampeón de la temporada pasada ante el monarca del Apertura 2025, en cuyo banquillo debutaba un hijo de la casa: Francisco Arce.

Ambos conjuntos saltaron al campo sin un delantero centro, pero de los dos, el que mejor entró fue el elenco local. El Ciclón demostró iniciativa desde el principio, tuvo el control del balón, pero no la precisión necesaria en la puntada final. Libertad no se sintió cómodo y careció de ideas.

Cerro Porteño sonrió a los 20’ gracias al hombre de los goles importantes del certamen pasado: Ignacio Aliseda. El argentino, que estaba jugando tirado por la izquierda del sector medio, se quedó en la posición del punta y fue asistido magistralmente por Juan Iturbe, pero la definición del goleador no fue menos: adormeció el balón con su derecha aterciopelada y segundos después despidió un bombazo con el mismo pie.

Tras el gol azulgrana, Libertad salió más y comenzó a darle trabajo a Alexis Martín. Es más, por intermedio de Lorenzo Melgarejo encontró un golazo que fue invalidado por el VAR debido a una fina posición adelantada del liberteño.

El local tuvo un par más de llegadas, pero las más importantes fueron de la visita. A los 44’, una pelota perdida por Matías Pérez le brindó la chance de empatar a Hernesto Caballero, pero definió mal. Antes del cierre del primer tiempo, Alexis Martín fue exigido por un remate de Lorenzo Melgarejo.

Libertad se fue a los vestuarios controlando el balón y volvió para el complemento de la misma manera. Si bien Cerro Porteño ya ingresó con el referente de área, con el debut de Pablo Vegetti, la visita acorraló a su rival en su terreno y no lo dejó salir.

El Gumarelo tuvo su premio a los 64’, con un cabezazo de Gustavo Aguilar tras un tiro de esquina de Federico Carrizo. El 1-1 no sacudió al Ciclón, mientras que el rival de turno estuvo más cerca de llevarse el triunfo. Alexis Martín fue el gran salvador azulgrana ya que evitó en dos ocasiones claras, el segundo tanto liberteño.

El partido se fue con el 1-1 y con un campeón Cerro Porteño que ofreció una imagen floja en el complemento frente a un Libertad más punzante, que de los dos, fue el que más coqueteó con el segundo.