Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
24 ene. 2026
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Libertad: Paso a paso
Cerro Porteño y Libertad debutan en el Torneo Apertura 2026 protagonizando un clásico en el estadio La Nueva Olla.
Enero 24, 2026 08:04 p. m. •
Por
Redacción D10
Cerro Porteño
Libertad
Torneo Apertura
Redacción D10
Torneo Apertura
Luqueño aplicó el golpe súbito al Gallo Norteño
Todo Pedro Juan festejaba la victoria transitoria del Gallo Norteño (1-0), pero Luqueño lo dio vuelta en la agonía.
Enero 23, 2026 11:03 p. m.
Torneo Apertura
Agradable empate inaugural en Campo Grande
Fue 1a 1 entre Recoleta y Trinidense en el estadio Ricardo Gregor, propiedad de Independiente, en el primer partido del torneo Apertura 2026.
Enero 23, 2026 08:09 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
El 2 de Mayo y el Sportivo Luqueño debutan en el Torneo Apertura 2026 en el estadio Río Parapití.
Enero 23, 2026 03:44 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Recoleta vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Con el Recoleta vs. Sportivo Trinidense se abre el Torneo Apertura 2026. El duelo es en el estadio Ricardo Gregor.
Enero 23, 2026 03:25 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
2 de Mayo y Luqueño se verán las caras en la Terraza
2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Sportivo Luqueño tendrán su estreno en el torneo Apertura 2026 en el estadio Río Parapití.
Enero 23, 2026 09:19 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Recoleta y Trinidense abren el telón del Apertura
Recoleta y Sportivo Trinidense dan el puntapié inicial al torneo Apertura 2026 en el estadio Ricardo Gregor.
Enero 23, 2026 09:04 a. m.
·
Redacción D10
