24 ene. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño vs. Libertad: Paso a paso

Cerro Porteño y Libertad debutan en el Torneo Apertura 2026 protagonizando un clásico en el estadio La Nueva Olla.

Enero 24, 2026 08:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño vs. Libertad

Cerro Porteño Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
