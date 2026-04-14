15 abr. 2026
Recoleta

Recoleta buscaría llevar a Santos y a Neymar a la Terraza

Luis Vidal, presidente de Recoleta, confirmó que Neymar vendrá a Paraguay y existe la idea de cambiar la localía.

Abril 14, 2026 12:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Río Parapití está habilitado para recibir duelos internacionales.

El mandamás del Deportivo Recoleta, Luis Vidal, habló este martes con Fútbol a lo Grande y contó algunos detalles sobre el juego de revancha de Copa Sudamericana con Santos. El directivo comentó la idea de la institución de maximizar la recaudación de ese partido.

El duelo inicialmente fue programado para el estadio Defensores del Chaco, pero cuando la comitiva llegue de nuevo a Asunción buscarán hacer los pasos correspondientes para cambiar la localía. Si bien mencionó dos opciones, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, solo el primero se encuentra habilitado para duelos internacionales.

“El presidente Teixeira me confirmó que Neymar va a Paraguay, la idea es tratar de organizar el partido en Pedro Juan o Ciudad del Este. Ellos pidieron eso, para que los brasileños puedan ir y vamos a estar haciendo las gestiones para ver si podemos lograr eso”, comentó en la 1080 AM.

“Tenemos 15 días antes, anoche surgió eso. Nos comentaron que tienen muchos hinchas en Paraná, muchos en la región. Ya teníamos la venia para ir a Pedro Juan. Sería lindo, pero tenemos el inconveniente de que jugamos con Cerro 4 días antes y si vamos al interior, tenemos que llevarle también”, mencionó.

El choque con Santos, en el inicio de la segunda rueda de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, está marcado para el 5 de mayo, desde las 21.30, de momento en el estadio Defensores del Chaco.

Recoleta Neymar Copa Sudamericana
Redacción D10
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